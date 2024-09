Pulp Fiction est un voyage délirant à travers le monde criminel de Los Angeles. Réalisé par Quentin Tarantino, il raconte plusieurs histoires entrelacées de deux tueurs à gages philosophiques, d'un boxeur sur le déclin, d'un puissant gangster et sa femme énigmatique, et d'un couple de petits braqueurs de restaurant. Chaque ligne narrative des personnages est remplie de rebondissements inattendus et de moments comiquement sombres.

Ce qui distingue Pulp Fiction est sa narration non linéaire, qui revient en arrière et progresse dans le temps, créant une expérience de narration unique et engageante. Chaque segment du film plonge dans différents thèmes et arcs de personnages, mélangeant des dialogues percutants et pleins d'esprit avec des scènes intenses et souvent violentes.