No, Pulp Fiction no es una película apta para niños. Está clasificada como R y tiene violencia gráfica, lenguaje fuerte, uso de drogas y algo de contenido sexual. Esto la hace más adecuada para adultos y audiencias maduras.

Harvey Keitel as Winston "The Wolf" Wolfe

Puede ver Pulp Fiction gratis en ITVX. Sin embargo, la plataforma solo funciona en el Reino Unido y requiere un código postal válido del Reino Unido al registrarse. Fuera del Reino Unido, puede transmitir la película gratis en Crave, Paramount Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Neon y Prime Video utilizando sus pruebas gratis.

Foxtel Now abre el almacén de Pulp Fiction!

Paramount Plus sirve Pulp Fiction en una bandeja de plata.

