Forrest Gump parle d'un homme au grand cœur avec un QI bas qui finit par vivre une vie extraordinaire. Il devient une star du football universitaire, sert dans la guerre du Vietnam et se retrouve dans des moments historiques clés, tout en gardant une perspective simple et sincère sur la vie. Son amour pour son amie d'enfance Jenny et son succès accidentel avec une entreprise de crevette sont des éléments clés de son parcours.

Ce qui rend l'histoire de Forrest si captivante, c'est la façon dont il influence involontairement ceux qui l'entourent et participe à des événements majeurs, des protestations contre la guerre du Vietnam au scandale du Watergate. Son innocence et sa gentillesse laissent une impression durable sur tous ceux qu'il rencontre, faisant de sa vie un témoignage du pouvoir de la simple bonté et de la persévérance.