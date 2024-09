미국 내 Paramount Plus 에서, 포레스트 검프의 놀라운 삶이 당신을 기다립니다. 엘비스 프레슬리를 우연히 만나 포레스트의 춤 동작에 영감을 받는 코믹하고 감동적인 순간, 그리고 버바의 새우 사업 꿈에 감정적으로 투자하는 순간 등 포레스트의 코믹하고 감동적인 순간들을 시청하세요. 해외 여행 중에, ExpressVPN의 서버에 연결하여 Paramount Plus 라이브러리에 액세스하고 어디서든 포레스트 검프를 시청하세요.

Need help? Chat with us!