Les services de streaming en Irlande, tels que RTÉ, Virgin Media one et TG4, peuvent restreindre l'accès à leur contenu en fonction de votre adresse IP, un identifiant unique qui indique également votre localisation géographique. Cela signifie que si vous souhaitez regarder des émissions de TV irlandaises en ligne, vous aurez besoin d'une adresse IP irlandaise.

ExpressVPN offre une solution rapide, sécurisée et fiable pour regarder la TV irlandaise en ligne. Avec une connexion chiffrée, votre FAI et d’autres opérateurs ne pourront pas bloquer ou ralentir vos activités en ligne, y compris le streaming.

Lorsque vous êtes connecté à un serveur VPN en Irlande, toutes vos activités seront chiffrées et votre appareil affichera une adresse IP irlandaise. Vous bénéficierez ainsi de la sécurité et de la confidentialité que vous attendez d'un VPN et d'une expérience de streaming fluide.

Contrairement aux proxys gratuits, qui peuvent être peu fiables et incohérents, ExpressVPN vous permet de regarder vos contenus irlandais préférés. De plus, la configuration est simple et rapide - vous serez prêt à streamer en quelques minutes.