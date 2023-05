Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Når du aktiverer den biometriske oplåsningsfunktion, kan du tilgå dine logins, der er gemt i ExpressVPN Keys, uden at angive din primære adgangskode, hvilket gør det nemmere for dig at styre din adgangskodesikkerhed.

ExpressVPN Keys kan ikke se dine biometriske data

ExpressVPN Keys underrettes kun om, hvorvidt den biometriske godkendelse er vellykket eller ej af iOS. ExpressVPN kan hverken tilgå eller gemme nogen data, der er forbundet med de tilmeldte biometriske data.

Lær mere om, hvordan Apple håndterer biometrisk sikkerhed for Touch ID og FaceID.

Din primære adgangskode holder dine data beskyttet

Den biometriske oplåsningsfunktion erstatter ikke din primære ExpressVPN Keys-adgangskode eller svækker sikkerheden for ExpressVPN Keys.

Selv når den biometriske oplåsningsfunktion er aktiveret, er dine data, der er gemt i ExpressVPN Keys, altid krypteret med din primære adgangskode og beskyttet gennem vidensfri kryptering. Lær mere om sikkerheden i ExpressVPN Keys.

Sikkerhed for biometri og primær adgangskode på iOS

Når du aktiverer den biometriske låsefunktion:

Din primære adgangskode er sikkert gemt i Secure Enclave og kan kun tilgås af ExpressVPN-appen, men ikke af andre apps eller tjenester.

Efter biometrisk godkendelse tilgår ExpressVPN Keys den primære adgangskode, der er gemt i Secure Enclave, og bruger den til give adgang til dine logins.

Når du deaktiverer den biometriske låsefunktion:

Den primære adgangskode, der opbevares i Secure Enclave, slettes med det samme.

Når du logger af eller afinstallerer ExpressVPN-appen til iOS:

Din primære adgangskode slettes fra Secure Enclave, når du logger ud af appen. Selvom den primære adgangskode forbliver gemt i Secure Enclave, når du sletter appen, kan den ikke tilgås eller bruges af andre apps.

Når der tilføjes nye biometriske data til din iOS-enhed:

Du kan ikke længere låse op for ExpressVPN Keys med biometri, før du angiver din primære adgangskode igen. Dette sikrer, at dine logins er sikre, selvom nogen tilføjer deres biometriske data til din enhed uden dit samtykke.

