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Bu kılavuz, ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide ideal Wi-Fi ayarlarının nasıl seçileceğini göstermektedir.

ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendirici otomatik olarak ağının ortamına bağlı olarak en iyi kablosuz kanalını kullanması için ayarlanmıştır. Normalde ayarlarınızı değiştirmeniz için bir neden yoktur. Beklediğiniz Wi-Fi hızını veya gücünü alamıyorsanız bağlantınızı iyileştirmek için Wi-Fi ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Hangi frekansı seçmeliyim, 2.4 GHz mi yoksa 5 GHz mi?

2.4 GHz ve 5 GHz, modern yönlendiricilerin kablous internet bağlantılarını iletmek için kullandığı iki frekanstır. Aralarındaki temel farklar kapsama alanı ve hızdır.

2.4 GHz frekans, daha geniş bir kapsama alanı sunar ancak daha düşük hıza sahiptir.

5 GHz frekans, daha dar kapsama alanı sunar ancak daha yüksek hıza sahiptir.

2.4 GHz veya 5 GHz frekanslarından birini seçmeniz; evinizin veya ofisinizin büyüklüğü, yakındaki engeller ve etrafındaki Wi-Fi ağları gibi birçok faktöre bağlıdır. 2.4 GHz frekans bugünlerde Bluetooth hoparlör ve mikrodalga fırınlar gibi birçok cihaz tarafından da kullanığından dolayı, 2.4 GHz frekansının 5 GHz frekansına göre daha kalabalık olması daha muhtemeldir.

2.4 GHz frekans en çok ne için uygundur?

daha geniş kapsama alanı gerektiren bir geniş ev veya ofis

çok hareket eden veya yönlendiriciden çok uzaklaşan cihazlar

daha düşük bant genişliği gerektiren aktiviteler (örneğin internette gezinmek)

diğer cihazlarla daha az çakışmanın olduğu nüfusu düşük yaşam alanları

5 GHz frekans en çok ne için uygundur?

geniş bir kapsama alanı gerektirmeyen küçük bir ev veya ofis

yönlendiriciye yakın olan cihazlar

daha yüksek bant genişliği gerektiren aktiviteler (örneğin oyun oynamak ve HD video izlemek)

diğer cihazlarla daha çok çakışmanın olduğu yüksek nüfuslu yaşam alanları

2.4 GHz ve 5 GHz frekans bantları hakkında daha fazlasını öğrenin.

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Hangi kanal bant genişliğini seçmeliyim?

Kanal bant genişliği, bir ağ içerisinde transfer edilebilen veri miktarıdır. 2.4 GHz ve 5 GHz frekansları farklı bant genişliği takımlarıyla birlikte gelir:

2.4 GHz: 20 MHz veya 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz veya 80 MHz

Teoride, daha yüksek kanal bant genişliği daha fazla verinin transfer edilebilmesi anlamına gelir. Pratikte ise veri transferi oranları, kullandığınız frekansa ve yakında cihazlarla ve ağlarla çakışmaya bağlı olarak değişmektedir.

2.4 GHz frekans – 20 MHz veya 40 MHz

Çoğu durumda, çok sayıda üst üste gelmeyen kanallar ve kalabalık alanlarda sağlamlık sunan varsayılan 20 MHz’i seçin. 40 MHz’i yalnızca yakında cihazlarla ve ağlarla daha az çakışma yaşanan müstakil alanlarda olduğunuzda kullanın. Bu, daha yüksek hızlardan faydalanmanızı sağlar.

5 GHz frekans – 20 MHz, 40 MHz veya80 MHz

5 GHz frekansı kullanması tercih ediyorsanız daha yüksek hızlardan faydalanmak için mevcut en yüksek bant genişliği olan 80 MHz’i seçin.

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Hangi kanalları seçmeliyim?

2.4 GHz frekans 11 kanala sahipken, 5 GHz frekans 23 kanala sahiptir. Doğru kanalı seçmek, Wi-Fi’ınızın hızını ve gücünü artıracaktır.

2.4 GHz frekans

Genel olarak varsayılan 1, 6 veya 11 kanalını kullanın. Buı kanallar, 2.4 Ghz frekansının üst üste gelmeyen kanallarıdır.

Hâlâ istediğiniz Wi-Fi hızını ve gücünü alamıyrsanız etrafınızdaki ağlar sizin kullandığınız kanalları kullanıyor ve bu da ağ performansında düşüşe neden oluyor olabilir. Bu durumda, etrafınızda mevcut kanalları arayan bir üçüncü taraf ağ analizi uygulaması indirin.

Uyarı: ExpressVPN herhangi bir üçüncü taraf ağ analizi uygulaması ile işbirliği yapmamaktadır. Bu uygulamaları kullanmanın sorumluluğu size aittir.

5 GHz frekans

Genel olarak 36, 40, 44 veya 48 kanalını kullanın. Bu kanallar evde kullanım için uygundur ve dış etkenlerden etkilenme olasılıkları en düşük olanlardır. Yine de kullanabileceğiniz kanalları arayan bir üçüncü taraf ağ analizi uygulaması yükleyebilirsiniz.

Uyarı: ExpressVPN herhangi bir üçüncü taraf ağ analizi uygulaması ile işbirliği yapmamaktadır. Bu uygulamaları kullanmanın sorumluluğu size aittir.

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Aircove’da WPA3 güvenliğini etkinleştirme

ExpressVPN Aircove, Wi-Fi bağlantıları için WPA2 ve WPA3 şifre korumalarından birini seçmenizi sağlar. Aircove, en yüksek cihaz uyumluluğu için varsayılan olarak WPA2 kullanmaktadır.

Desteklenen cihazlarda ek güvenlik için WPA3’ü etkinleştirebilirsiniz:

Aircove kontrol panelinize giriş yapın. Ağ Ayarları > Wi-Fi Ayarları‘nı seçin



Gelişmiş Ayarlar‘ı seçin. Sonrasında, tercih ettiğiniz seçenekleri seçin . Diğer Seçenekler altında, WPA3 güvenliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha sonrasında Kaydet‘i seçin .



İlerle‘yi seçin .

NOT: WPA3 etkinleştirildikten sonra, daha öncesinde Wi-Fi ağına bağlı olan cihazlar, ağı “unut”madıkları ve tekrar katılmadıkları sürece WPA2 kullanmaya devam edecektir.

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Ağ adı nasıl gizlenir

Yönlendiricinizin ağ adının (SSID) komşularınız tarafından görülmesini istemiyorsanız ağınızın adını yönlendiricinizin ayarlarından gizleyebilirsiniz.

Not: Yönlendiricinizin ağ adını gizledikten sonra, cihazlarınızı bir LAN kablosu kullanarak bağlayın. Cihazınızın bir Ethernet portu yoksa (örneğin iPhone) cihazınızın ayarlarından manuel olarak bir bağlantı kurmanız gerekecektir.

Wi-Fi ağınızın adını gizlemek hakkında daha fazlasını okuyun.

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Yönlendiricinin Wi-Fi ayarları nasıl değiştirilir

ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın. Ağ Ayarları > Wi-Fi Ayarları‘nı seçin.

Gelişmiş ayarlar‘ı seçin. Tercih ettiğiniz seçenekleri seçin. Diğer ayarlar altında, Ağ adını (SSID) gizle‘yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sonrasında Kaydet‘i seçin.

İlerle‘yi seçin.

Cihazınızın güncellenen ağı algılaması birkaç dakika sürebilir. ExpressVPN’i çalıştığı yönlendiriciye Wi-Fi üzerinden bağlıysanız ağ adının ağ listesinde görünmesini bekleyin ve bu ağı seçin.

Ağınız ağ listesinde görünmezse bölgenizde kullanılamayan bir Wi-Fi kanalı seçmiş olabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için farklı bir Wi-Fi kanalı seçin:

Diğer Wi-Fi kanal bant genişliğini (2.4 GHz veya 5 GHz) veya bir Ethernet kablosu kullanarak cihazınızı yönlendiriciye bağlayın. ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın. Ağ Ayarları > Wi-Fi Ayarları > Gelişmiş ayarlar‘ı seçin. Başka bir Wi-Fi kanalı seçin. Kaydet‘i seçin.

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