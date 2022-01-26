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Bu rehber, yönlendiriciler için ExpressVPN kullanıcılarının cihazlarının güvenlik güncellemeleriyle cihazlarının ne kadar süreyle destekleneceğini bekleyebileceklerini özetlemektedir.

Tüm donanım aygıtları gibi yönlendiricilerin de beklenen bir hizmet ömrü vardır. Her modelin üretim tarihine ve performansına göre yönlendiriciler için destek sağlamayı amaçlıyoruz. Daha eski, daha az güçlü modeller güncelleme almayı daha erken bırakacaktır.

İçiniz rahat olsun, aşağıdaki tarihler size verdiğimiz minimum taahhütlerdir. Bu zaman çizelgelerinin ötesinde destek sağlamayı seçebiliriz, ancak bu garanti edilmiyor.

Yönlendirici ModeliGüvenlik yazılımı güncellemeleri son tarih
ExpressVPN Aircove AX18002027
Linksys WRT1900ACS2025
Linksys WRT3200ACM2025
Asus RT-AC68U (up to v3)2025
Netgear R6700v32025
Netgear R70002025
Linksys WRT1200AC2024
Linksys WRT1900AC 13J12024
Linksys WRT1900AC 13J22024
Linksys WRT32X2024
Asus RT-AC56R2024
Asus RT-AC56U2024
Asus RT-AC87U2024
Netgear R6300v22024
Netgear R6400v22024
Netgear R7000P2024
Linksys EA62002022
Asus RT-AC56S2022

Not: Yukarıda listelenen güncelleme zaman çizelgeleri, yalnızca ürün yazılımı güncellemeleriyle ilgilidir. ExpressVPN, donanımın kendisini kırılmaya, üretici hatasına veya aşınma ve yıpranma nedeniyle düşük performansa karşı garanti edemez.

Desteklenen tüm yönlendiriciler için en güncel aygıt yazılımı, en azından her modelin destek süresinin sonuna kadar ExpressVPN web sitesinden indirilebilmeye devam edecektir. Yönlendiricinizde otomatik güncellemeyi etkinleştirdiyseniz en azından destek süresinin sonuna kadar otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.

Yönlendiricinizde ExpressVPN nasıl güncellenir

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