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Bu rehber, yönlendiriciler için ExpressVPN kullanıcılarının cihazlarının güvenlik güncellemeleriyle cihazlarının ne kadar süreyle destekleneceğini bekleyebileceklerini özetlemektedir.

Tüm donanım aygıtları gibi yönlendiricilerin de beklenen bir hizmet ömrü vardır. Her modelin üretim tarihine ve performansına göre yönlendiriciler için destek sağlamayı amaçlıyoruz. Daha eski, daha az güçlü modeller güncelleme almayı daha erken bırakacaktır.

İçiniz rahat olsun, aşağıdaki tarihler size verdiğimiz minimum taahhütlerdir. Bu zaman çizelgelerinin ötesinde destek sağlamayı seçebiliriz, ancak bu garanti edilmiyor.

Yönlendirici Modeli Güvenlik yazılımı güncellemeleri son tarih ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (up to v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Not: Yukarıda listelenen güncelleme zaman çizelgeleri, yalnızca ürün yazılımı güncellemeleriyle ilgilidir. ExpressVPN, donanımın kendisini kırılmaya, üretici hatasına veya aşınma ve yıpranma nedeniyle düşük performansa karşı garanti edemez.

Desteklenen tüm yönlendiriciler için en güncel aygıt yazılımı, en azından her modelin destek süresinin sonuna kadar ExpressVPN web sitesinden indirilebilmeye devam edecektir. Yönlendiricinizde otomatik güncellemeyi etkinleştirdiyseniz en azından destek süresinin sonuna kadar otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.

Yönlendiricinizde ExpressVPN nasıl güncellenir

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