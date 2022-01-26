İnteraktif rehberimizle ExpressVPN'i dakikalar içinde yönlendiricinize yükleyin.Başlayın
Bu rehber, yönlendiriciler için ExpressVPN kullanıcılarının cihazlarının güvenlik güncellemeleriyle cihazlarının ne kadar süreyle destekleneceğini bekleyebileceklerini özetlemektedir.
Tüm donanım aygıtları gibi yönlendiricilerin de beklenen bir hizmet ömrü vardır. Her modelin üretim tarihine ve performansına göre yönlendiriciler için destek sağlamayı amaçlıyoruz. Daha eski, daha az güçlü modeller güncelleme almayı daha erken bırakacaktır.
İçiniz rahat olsun, aşağıdaki tarihler size verdiğimiz minimum taahhütlerdir. Bu zaman çizelgelerinin ötesinde destek sağlamayı seçebiliriz, ancak bu garanti edilmiyor.
|Yönlendirici Modeli
|Güvenlik yazılımı güncellemeleri son tarih
|ExpressVPN Aircove AX1800
|2027
|Linksys WRT1900ACS
|2025
|Linksys WRT3200ACM
|2025
|Asus RT-AC68U (up to v3)
|2025
|Netgear R6700v3
|2025
|Netgear R7000
|2025
|Linksys WRT1200AC
|2024
|Linksys WRT1900AC 13J1
|2024
|Linksys WRT1900AC 13J2
|2024
|Linksys WRT32X
|2024
|Asus RT-AC56R
|2024
|Asus RT-AC56U
|2024
|Asus RT-AC87U
|2024
|Netgear R6300v2
|2024
|Netgear R6400v2
|2024
|Netgear R7000P
|2024
|Linksys EA6200
|2022
|Asus RT-AC56S
|2022
Not: Yukarıda listelenen güncelleme zaman çizelgeleri, yalnızca ürün yazılımı güncellemeleriyle ilgilidir. ExpressVPN, donanımın kendisini kırılmaya, üretici hatasına veya aşınma ve yıpranma nedeniyle düşük performansa karşı garanti edemez.
Desteklenen tüm yönlendiriciler için en güncel aygıt yazılımı, en azından her modelin destek süresinin sonuna kadar ExpressVPN web sitesinden indirilebilmeye devam edecektir. Yönlendiricinizde otomatik güncellemeyi etkinleştirdiyseniz en azından destek süresinin sonuna kadar otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.
Yönlendiricinizde ExpressVPN nasıl güncellenir
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