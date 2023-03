Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp Dynamisk DNS (DDNS) på en ruter som kjører ExpressVPN.

Hvis nettverket ditt bruker dynamiske IP-adresser, betyr det at IP-adressene som er tilordnet enheter endres over tid. Et DDNS gir et fast referansepunkt, kalt et statisk vertsnavn. Det er nyttig for å være vert for en server eller et nettsted hjemmefra, selv om IP-adressen din kontinuerlig endres av internettleverandøren din.

1. Få ditt DDNS-vertsnavn

Merk: Dynus standard gratis tjeneste er tilstrekkelig for de fleste brukere. ExpressVPN for rutere støtter også Duck DNS, No-IP, nsupdate.info og DUIA.

Gå til Dynus nettsted og klikk på Create Account.

Fyll ut detaljene, og klikk deretter på Submit. Du vil motta en kontobekreftelse per e-post fra Dynu. Hvis den ikke er i innboksen din, sjekk søppelpostmappen din.

Åpne lenken i bekreftelses-e-posten og logg inn på kontoen din.

Velg DDNS Services.

Klikk på + Add for å legge til en DDNS-tjeneste.

Hvis du ikke har et vertsnavn, opprett et og skriv det inn i Option 1, og klikk deretter på + Add. Bruk dette alternativet hvis du er mindre kjent med domenenavn.

Hvis du allerede har ditt eget domenenavn, skriv inn domenenavnet ditt i Option 2, klikk deretter på click + Add.

Du vil nå se vertsnavnet ditt øverst og din nåværende offentlige IP under IPv4 Adresses. Slå innstillingene i midten AV og klikk deretter på Save.

DDNS-vertsnavnet ditt er satt opp og klart til bruk.

2. Konfigurer Dynamisk DNS på ruteren

Merk: Før du fortsetter, sørg for at du har satt opp ExpressVPN på ruteren din.

Logg på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Dynamisk DNS.

Fra rullegardinmenyen velger du DDNS-tjenesten du bruker. (I denne veiledningen velger vi dynu.com.)

Skriv inn ditt vertsnavns kontodetaljer. For Dynu, skriv inn følgende: Vertsnavn: Skriv inn vertsnavnet du opprettet tidligere.

Skriv inn vertsnavnet du opprettet tidligere. Passord: Skriv inn passordet for Dynu-kontoen din. Velg Lagre.



Du kommer til å se «Vellykket oppdatering».

Når du har konfigurert dynamisk DNS på ruteren, oppdateres IP-adressen din automatisk.

Du kan også oppdatere IP-adressen din manuelt:

Logg på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Dynamisk DNS > Oppdater IP-adresse.

Du kommer til å se «Vellykket oppdatering».

