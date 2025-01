Himmat Bains

Himmat is de hoofdverantwoordelijke voor het productteam van desktop-apps bij ExpressVPN. Hij heeft uitgebreide ervaring als productleider en in het ontwikkelen van privacygerichte technologie binnen streng gereguleerde wereldwijde markten. Himmat is verantwoordelijk voor het leiden van de ontwikkeling van onze desktop-VPN en ervoor zorgen dat deze de privacy en veiligheid van onze gebruikers beschermt. Hij is afgestudeerd aan het Department of War Studies van het King’s College in Londen, waar hij zich specialiseerde in cyber- en economische oorlogsvoering.