ExpressVPN e Amazon: Come utilizzare una VPN per Fire Stick ovunque e in qualsiasi momento

ExpressVPN offre la migliore crittografia disponibile per mantenere le connessioni a Fire private e anonime. Puoi anche scegliere tra diverse opzioni per il protocollo di streaming come UDP, TCP, IKEv2 e IPsec o semplicemente lasciare che sia l'app a scegliere la migliore opzione per te. Se desideri guardare contenuti in streaming da un determinato paese, assicurati che le impostazioni del paese sul tuo dispositivo Fire coincidano con la relativa posizione server VPN.