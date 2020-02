FAQ: Come guardare Amazon Video con una VPN

ExpressVPN dispone di un account Amazon Prime? Ci dispiace, ExpressVPN non dispone di un account Amazon Prime. Per guardare in streaming il catalogo statunitense di Amazon Video, devi avere un account Prime negli Stati Uniti oppure iscriverti al servizio mensile di streaming di Amazon con un indirizzo di fatturazione negli Stati Uniti. Per guardare in streaming il catalogo del Regno Unito con ExpressVPN, devi avere un account nel Regno Unito. Dopo aver acquistato un account Amazon Prime, puoi utilizzare ExpressVPN per guardare Amazon Video a una velocità sorprendente e senza preoccuparti che i tuoi dati vengano salvati.

Posso utilizzare la mia VPN per guardare Amazon Video su diversi dispositivi? Il catalogo streaming di Amazon Prime è disponibile sia su dispositivi mobili che desktop. ExpressVPN dispone di app per Windows, Mac, iOS, router, Linux e console multimediali di streaming come Fire TV Stick, per guardare in streaming qualsiasi video Amazon con una VPN, da qualsiasi luogo e in qualunque momento.

Devo avere un abbonamento ad Amazon Prime per guardare in streaming Amazon Video? No, ma avrai comunque bisogno di un abbonamento a Prime Video indipendente. Un abbonamento ad Amazon Prime include migliaia di titoli gratuiti, mentre gli utenti non iscritti a Prime possono comunque utilizzare il servizio con abbonamento mensile di Amazon.

L'utilizzo di una VPN incide sulla qualità video? Nella maggior parte dei casi no. Tutte le VPN potrebbero rallentare la tua connessione, ma ExpressVPN è ultra veloce e la maggior parte degli utenti non ha problemi di buffering. In alcuni casi, utilizzare una VPN per guardare Amazon Prime Video può migliorare di molto la qualità video, soprattutto se il tuo provider di servizi internet è solito limitare la banda sui siti di streaming.

Cos'altro si può fare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona anche con una miriade di altri servizi streaming come Netflix, Hulu e Spotify. Si tratta anche di un modo semplice e veloce per navigare in modo sicuro e privato.

