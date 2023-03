Questa guida ti mostrerà come configurare l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome (il gestore di password di ExpressVPN). L’estensione ExpressVPN Keys per Chrome è disponibile per il download sul Chrome Web Store. È completamente compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave.

Per utilizzare l’estensione, devi avere l’app di ExpressVPN installata sul tuo dispositivo Windows, Mac o Linux e un account ExpressVPN attivo.

Importante: stiamo lavorando allo sviluppo di ExpressVPN Keys per Chrome da diversi mesi, ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Anche se potresti non essere in grado di usarla e registrarti immediatamente per un account, mantieni l’app installata e riceverai una notifica quando sarà disponibile.

Configura l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome

1. Scarica l’estensione ExpressVPN Keys per browser

Su Chrome, Opera, Edge, Vivaldi, o Brave, visita la pagina di download dell’estensione ExpressVPN Keys.

(Se usi Microsoft Edge, potresti vedere la scritta Aggiungi estensioni da altri store in alto. Cliccaci sopra, poi clicca su Consenti.) Clicca su Aggiungi a [browser] > Aggiungi estensione.

2. Configura l’estensione ExpressVPN Keys per browser

Clicca sull’estensione ExpressVPN Keys. È possibile che ti venga richiesto di installare e attivare l’ultima versione di ExpressVPN sul tuo dispositivo Windows, Mac o Linux. Segui le istruzioni.

Se non hai creato un account ExpressVPN Keys, segui le istruzioni nella sezione successiva.

3. Crea un account ExpressVPN Keys

Crea una password principale. Scopri come crearne una efficace. Salva il codice di recupero in un luogo sicuro. Ne avrai bisogno per accedere al tuo gestore di password se perdi la password principale. Se richiesto, inserisci il codice di verifica a sei cifre ricevuto via email.

Quando accedi a app o siti web, il gestore di password ti chiederà di salvare i tuoi dati di accesso.

Configura ExpressVPN Keys su un altro dispositivo

Importante: ExpressVPN Keys verrà gradualmente distribuita a tutti gli utenti di Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys verrà gradualmente distribuita a tutti gli utenti di Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione del browser per Chrome e nell’app di ExpressVPN per iOS

Se hai già configurato il tuo account ExpressVPN Keys, segui questi passaggi per installare ExpressVPN Keys su tutti i tuoi dispositivi:

Su un altro dispositivo, installa ExpressVPN Keys: Windows, Mac, e Linux: l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome Android: l’App di ExpressVPN per Android iOS: l’App di ExpressVPN per iOS

Segui le istruzioni per attivare il gestore di password. Se richiesto, inserisci il codice di verifica a sei cifre che hai ricevuto via email. Sblocca il gestore di password.

I tuoi dati di accesso si sincronizzeranno automaticamente su tutti i tuoi dispositivi.

Come utilizzare ExpressVPN Keys

Per scoprire come utilizzare ExpressVPN Keys, fai riferimento alle relative istruzioni:

Segnala un bug

Se riscontri problemi durante l’utilizzo dell’estensione del browser:

Clicca sull’estensione di ExpressVPN Keys per Chrome. Clicca sulla scheda AIUTO. Clicca su Segnala problema. Segui le istruzioni.

