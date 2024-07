Comment regarder

The Traitors UK

BBC One est la chaîne qui diffuse The Traitors UK. Vous pouvez regarder chaque épisode de la série via sa plateforme de streaming BBC iPlayer, dont l'accès est totalement GRATUIT au Royaume-Uni et qui nécessite simplement de s'inscrire avec une adresse électronique.

Pour ce qui est de The Traitors US, il existe plusieurs façons de regarder la série sur la BBC. Les amateurs du binge-watching peuvent regarder l'intégralité de la box set en streaming, désormais disponible sur BBC iPlayer. Vous préférez regarder la série par épisodes ? BBC One proposera des séances doubles tous les mercredis soirs à 22 h 40 BST à partir du 25 janvier 2023, tandis que BBC Three diffusera la série pendant trois semaines aux dates suivantes :