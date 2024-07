Jak obejrzeć The Traitors UK za darmo

The Traitors UK należy do BBC One. Każdy odcinek tego hitowego reality show można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej BBC iPlayer, która w Wielkiej Brytanii jest całkowicie DARMOWA i wymaga jedynie zarejestrowania się za pomocą adresu e-mail.

Jeśli chodzi o The Traitors US, istnieje kilka sposobów na obejrzenie serii przez BBC. Miłośnicy filmowych maratonów mogą obejrzeć cały boxset, który jest obecnie dostępny na BBC iPlayer. Wolisz oglądać odcinek po odcinku? BBC One będzie emitować podwójne odcinki w każdą środę wieczorem o godz. 22:40 BST począwszy od 25 stycznia 2023 roku, natomiast BBC Three będzie wyświetlać serię przez trzy tygodnie: