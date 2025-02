Alan Cumming apresenta The Traitors U.S., guiando habilmente os espectadores e participantes em meio a todas as reviravoltas da série. Aqui estão os jogadores que prometem trazer astúcia e caos ao castelo nesta temporada:

Bob Harper: ex-treinador da equipe e apresentador de The Biggest Loser que se tornou defensor da saúde do coração.

Bob the Drag Queen: Comediante de stand-up e vencedor da temporada 8 de RuPaul's Drag Race.

Britney Haynes: A favorita da América na temporada 12 de Big Brother dos EUA e competidora em Big Brother: Reindeer Games e The Amazing Race.

Carolyn Wiger: Conselheira antidrogas e competidora da temporada 44 de Survivor.

Chanel Ayan: Supermodelo, criadora de linha de beleza e estrela de The Real Housewives of Dubai.

Chrishell Stause: Membro do elenco de Selling Sunset e ex-atriz de All My Children e Days of Our Lives.

Ciara Miller: Modelo em meio período e enfermeira de viagem, e membro do elenco de Summer House da Bravo.

Danielle Reyes: Competidora da temporada 3 e temporada 7 de Big Brother e de Big Brother: Reindeer Games.

Dolores Catania: Membro do elenco de The Real Housewives of New Jersey.

Dorinda Medley: Membro principal do elenco de The Real Housewives of New York City das temporadas 7 a 12.

Dylan Efron: Produtor de docussérie e irmão mais novo do ator Zac Efron.

Gabby Windey: Co-apresentadora da temporada 19 de The Bachelorette e ex-cheerleader da NFL.

Jeremy Collins: Bombeiro e vencedor incontestável de Survivor: Cambodia.

Lord Ivar Mountbatten: Aristocrata britânico e primo de segundo grau do Rei Charles III.

Nikki Garcia (Bella): Lutadora aposentada da WWE, estrela de Total Bellas, e co-apresentadora de Barmageddon .

Rob Mariano: Renomado astro de reality show de competição, "Boston" Rob participou de cinco temporadas de Survivor, duas de The Amazing Race, e Deal or No Deal Island.

Robyn Dixon: Publicitária e ex-estrela de The Real Housewives of Potomac.

Sam Asghari: Modelo, treinador de fitness e ator, que é mais conhecido por seu casamento com Britney Spears.

Tom Sandoval: Membro do elenco (e vilão) de Vanderpump Rules.

Tony Vlachos: Vencedor de duas edições de Survivor (Cagayan e Winners at War) e policial.