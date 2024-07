Näin katsot The Traitors -sarjaa ilmaiseksi Isossa-Britanniassa

BBC One -kanava on paras paikka sekä Ison-Britannian että Yhdysvaltain The Traitors -version katseluun. The Traitors UK -sarjan kaikki jaksot voi katsoa BBC iPlayer -suoratoistopalvelusta, jonka käyttäminen on täysin ILMAISTA Isossa-Britanniassa. Palveluun kirjautuminen vaatii vain sähköpostiosoitteesi.

The Traitors US -sarjaa voi katsoa BBC:ltä usealla tavalla. Himokatsojat voivat katsoa koko kauden, joka on nyt saatavilla BBC iPlayer -palvelussa. Etkö halua katsoa kaikkea kerralla? BBC One -kanavalla näytetään kaksi jaksoa joka keskiviikkoiltana kello 22.40 paikallista aikaa alkaen 25. tammikuuta 2023, ja BBC Three -kanavalla näytetään sarjaa kolmen viikon ajan seuraavina päivinä: