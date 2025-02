Alan Cumming moderiert The Traitors U.S. und führt Zuschauer und Teilnehmer meisterhaft durch alle Wendungen der Serie. Hier sind die Spieler, die in dieser Saison List und Chaos ins Schloss bringen versprechen:

Bob Harper: Ehemaliger Trainer und Moderator des The Biggest Loser Teams, der sich zum Herzgesundheits-Anwalt gewandelt hat.

Bob the Drag Queen: Stand-up-Comedian und Gewinner von RuPaul's Drag Race Staffel 8.

Britney Haynes: Amerikas beliebtester Gast aus der 12. Staffel von Big Brother in den U.S.A. und Teilnehmerin bei Big Brother: Reindeer Games und The Amazing Race.

Carolyn Wiger: Drogenberaterin und Survivor Staffel 44 Teilnehmerin.

Chanel Ayan: Supermodel, Gründerin einer Schönheitslinie und Star von The Real Housewives of Dubai.

Chrishell Stause: Mitglied der Besetzung von Selling Sunset und ehemalige Schauspielerin bei All My Children und Days of Our Lives.

Ciara Miller: Teilzeitmodell und Reisekrankenschwester sowie Mitglied der Besetzung von Bravos Summer House.

Danielle Reyes: Teilnehmerin der Staffeln 3 und 7 von Big Brother sowie Big Brother: Reindeer Games.

Dolores Catania: Besetzungsmitglied von The Real Housewives of New Jersey.

Dorinda Medley: Hauptbesetzungsmitglied der Staffeln 7 bis 12 von The Real Housewives of New York City.

Dylan Efron: Produzent von Dokuserien und jüngerer Bruder des Schauspielers Zac Efron.

Gabby Windey: Co-Leiterin der 19. Staffel von The Bachelorette und ehemalige NFL-Cheerleaderin.

Jeremy Collins: Feuerwehrmann und unumstrittener Gewinner von Survivor: Cambodia.

Lord Ivar Mountbatten: Britischer Aristokrat und Cousin zweiten Grades von König Charles III.

Nikki Garcia (Bella): Ehemalige WWE-Wrestlerin, Star von Total Bellas und Co-Moderatorin von Barmageddon.

Rob Mariano: Bekannter Reality-Wettbewerbsteilnehmer, „Boston“ Rob war in fünf Staffeln von Survivor, zwei von The Amazing Race und Deal or No Deal Island.

Robyn Dixon: Pressereferentin und ehemaliger Star von The Real Housewives of Potomac.

Sam Asghari: Model, Fitnesstrainer und Schauspieler, der vor allem für seine Ehe mit Britney Spears bekannt ist.

Tom Sandoval: Besetzungsmitglied (und Bösewicht) von Vanderpump Rules.

Tony Vlachos: Zweimaliger Gewinner von „Survivor“ (Cagayan und Winners at War) und Polizeibeamter.