Basato sulla serie olandese De Verraders, The Traitors è un reality show a tema omicidi e misteri. Un gruppo di sconosciuti viene riunito in un castello e deve collaborare nelle missioni per aumentare il montepremi. Ma non è così semplice, perché: alcuni concorrenti sono “Traitors” (I Traditori in italiano) e il loro obiettivo è quello di prendere di mira gli ignari partecipanti "creduloni" per aumentare le loro possibilità di vittoria.

In ogni episodio, i concorrenti rimasti si riuniscono e votano i sospetti "traditori". Mentre il numero dei partecipanti si riduce e i sospetti aumentano, alla fine si decreta un solo vincitore.