Verrons-nous un « je le veux » cette saison ? Voici les candidats que vous pourrez retrouver dans cette saison de 90 Day Fiancé :

Anali, 26 ans, et Clayton, 29 ans : Anali quitte le Pérou pour le Kentucky afin de rejoindre Clayton, mais la barrière de la langue et sa future belle-mère risquent de lui donner plus de fil à retordre que prévu.

Ashley, 31 ans, et Manuel, 34 ans : Ils se connaissent depuis plus de dix ans et Manuel déménage enfin aux États-Unis.

Citra, 26 ans, et Sam, 30 ans : Citra quitte l'Indonésie pour s'installer aux États-Unis, mais sans l'approbation de sa famille. Sam a deux semaines pour obtenir la bénédiction de son père, sans quoi l'avenir de leur relation serait incertain.

Devin, 23 ans, et Nick, 30 ans : Une histoire d'amour éclair sur Tinder a conduit à cette situation : Nick quitte l'Australie pour s'installer aux États-Unis. Ils apprennent encore à se connaître ; les cloches du mariage retentiront-elles ?

Jasmine, 36 ans, et Gino, 52 ans : Le couple a participé à 90 Day Fiancé : Before the 90 Days et leur relation a failli se terminer. Aujourd'hui, le visa de Jasmine a été délivré et elle déménage dans le Michigan pour rejoindre Gino.

Nikki, 47 ans, et Justin, 36 ans : Leur relation n'a pas abouti la première fois, mais la distance a éventuellement fait mûrir les sentiments. Aujourd'hui, ils tentent une nouvelle fois leur chance, Justin déménageant aux États-Unis.