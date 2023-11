Discovery Plus

Costo: a partire da 7 dollari al mese

Prova gratuita: sette giorni

Discovery Plus è la piattaforma di streaming di casa TLC. Tutte le stagioni di 90 Day Fiancé sono disponibili per lo streaming on demand. Come per tutte le serie prodotte da Discovery, gli episodi della nuova stagione verranno trasmessi in streaming contemporaneamente alla messa in onda. Gli spettatori americani che utilizzano ExpressVPN devono selezionare una posizione del server negli Stati Uniti.