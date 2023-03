Tässä oppaassa kerrotaan, miten vaihdat VPN-protokollaa ExpressVPN:ää käyttävällä reitittimellä.

VPN-protokollat ovat tapoja, joilla laitteesi muodostaa yhteyden VPN-palvelimeen. ExpressVPN suosittelee Automaattinen-protokollavalinnan käyttämistä. Se on valittuna oletuksena ja valitsee sinun verkollesi sopivimman protokollan.

Jos VPN:ään yhdistäminen ei onnistu Automaattinen-valinnalla, suosittelemme sinua koittamaan toista VPN-protokollaa.

Huomaa: Kaikki laiteryhmät käyttävät samaa VPN-protokollaa.

Erilaiset VPN-protokollat

Jos et voi yhdistää VPN:ään Automaattinen-valinnalla, voit koettaa yhdistämistä näillä protokollilla:

Lightway (UDP tai TCP)

Lightway on ExpressVPN:n uuden sukupolven protokolla, joka on optimoitu nopeaksi, turvalliseksi ja vakaaksi. Lightway – UDP on useimmille verkoille parempi vaihtoehto, mutta Lightway – TCP voi toimia joissain verkoissa paremmin.

OpenVPN (UDP tai TCP)

OpenVPN tarjoaa hyvän yhdistelmän nopeutta ja turvallisuutta. OpenVPN – UDP on useimmille verkoille parempi vaihtoehto, mutta OpenVPN – TCP voi toimia joissain verkoissa paremmin.

IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2) tarjoaa nopean yhteyden, mutta ei välttämättä toimi kaikissa verkoissa.

Lue lisää erilaisista VPN-protokollista.

VPN-protokollan vaihtaminen ExpressVPN:ää käyttävällä reitittimellä

