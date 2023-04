Denne vejledning viser dig, hvordan du konfigurerer dynamisk DNS (DDNS) på en router, der bruger ExpressVPN.

Hvis dit netværk bruger dynamiske IP-adresser, betyder det, at de IP-adresser, der tildeles enheder, ændres over tid. DDNS giver et fast referencepunkt, som kaldes et statisk hostnavn. Det er nyttigt til hosting af en server eller en hjemmeside fra dit hjem, selv hvis din IP-adresse løbende ændres af din internetudbyder.

1. Find dit DDNS-hostnavn

Bemærk: Dynus gratis standardservice er tilstrækkelig til de fleste brugere. ExpressVPN til routere understøtter også Duck DNS, No-IP, nsupdate.info og DUIA.

Gå til Dynus hjemmeside, og klik på Opret konto.

Udfyld oplysningerne, og klik på Indsend. Du modtager en kontobekræftelsesmail fra Dynu. Hvis den ikke er i din indbakke, skal du tjekke din spammappe.

Åbn linket i bekræftelsesmailen, og log ind på din konto.

Vælg DDNS-tjenester.

Klik på + Tilføj for at tilføje en DDNS-tjeneste.

Hvis du ikke har et hostnavn, skal du oprette et og angive det i Valgmulighed 1, og derefter klikke på + Tilføj. Brug denne mulighed, hvis du er mindre fortrolig med domænenavne.

Hvis du allerede har dit eget domænenavn, skal du angive dit domænenavn i Valgmulighed 2 og derefter klikke på + Tilføj.

Du vil nu se dit hostnavn øverst og din nuværende offentlige IP under IPv4-adresse. Deaktivér indstillingerne i midten, og klik derefter på Gem.

Dit DDNS-hostnavn er opsat og klar til brug.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

2. Konfigurér dynamisk DNS på routeren

Bemærk: Før du fortsætter, skal du sørge for at have konfigureret ExpressVPN på din router.

Du vil se “Opdatering gennemført”.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Når du har konfigureret den dynamiske DNS på routeren, opdateres din IP-adresse automatisk.

Du kan også opdatere din IP-adresse manuelt:

Log ind på din router, der bruger ExpressVPN. Vælg Avancerede indstillinger > Dynamisk DNS > Opdater IP-adresse.

Du vil se “Opdatering gennemført”.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen