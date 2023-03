Binge Summer House på NBC

Hvis du er i USA og har et kabelabonnement, kan du se alle episoder af Summer House på NBC's hjemmeside. Sæson 1 til 6 er låst, og du skal bruge en konto for at tilgå dem. Du skal muligvis også angive et gyldigt amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222). Premieren for sæson 7 kan lige nu streames gratis for alle seere, selvom du ikke har en konto.