La temporada 7 de Summer House se estrenó en Bravo el lunes 13 de febrero de 2023 a las 9 p.m. ET y los episodios posteriores se transmiten semanalmente. Si bien no se sabe cuánto durará la temporada 7, las temporadas pasadas han tenido una duración de unos 15 episodios.

¿Qué sucede cuando los adinerados neoyorquinos visitan los Hamptons durante el verano para relajarse y escapar del estrés de la vida de la ciudad? ¡Summer House de Bravo tiene las respuestas! Alerta de spoiler: no están libres de estrés: se ponen a prueba las amistades, las relaciones están llenas de drama y abundan los celos. No son exactamente las vacaciones de verano que esperarías.

Need help? Chat with us!