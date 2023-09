Hard Knocks ist seit 2001 ein fester Bestandteil von HBO und bietet den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Einblick in das Privat- und Berufsleben der Spieler, Trainer und Mitarbeiter. In jeder Staffel begleitet die Serie ein bestimmtes NFL-Team während des Trainingslagers und bietet einen detaillierten Blick hinter die Kulissen auf die Herausforderungen und Vorbereitungen, die zur regulären NFL-Saison führen. In der Saison Hard Knocks 2023 stehen die New York Jets im Mittelpunkt.