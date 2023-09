Hard Knocks har funnits på HBO sedan 2001 där tittare fått en inblick i spelarnas, tränarnas och personalens privat- och arbetsliv. Varje säsong följer serien ett specifikt lag i NFL under deras träningsläger. Programmet bjuder på en djupgående insyn bakom kulisserna där vi får se utmaningarna och förberedelserna inför den vanliga NFL-säsongen . I Hard Knocks 2023 får vi följa New York Jets.

Sky Go är en on-demand-streamingtjänst från Sky TV. Avsnitten bör kunna streamas efter att de sänds på Sky Sports i Storbritannien. För att få tillgång till Sky Go måste du först skaffa ett Sky TV-paket. Brittiska tittare som använder ExpressVPN behöver ansluta till en serverposition i Storbritannien .

