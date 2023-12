บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีตั้งค่าแอป ExpressVPN บน Amazon Fire TV Stick และ Fire TV ของคุณ

แอป ExpressVPN ใช้งานได้กับ:

Fire TV: ทุกรุ่น

Fire TV Stick: รุ่นที่สองและใหม่กว่า

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป ExpressVPN ผ่าน Amazon Appstore หากคุณไม่สามารถหาแอปจากใน Amazon Appstore หรือไม่สามารถเข้าถึง Amazon Appstore คุณสามารถใช้วิธีสำรองในการโหลดแอป ExpressVPN

สำคัญ: แอป ExpressVPN ไม่สามารถใช้ได้กับ Fire TV Stick รุ่นที่ 1

สำคัญ: หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ Amazon Fire ของคุณสตรีมเนื้อหาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของคุณและบัญชี Amazon ของคุณ (เฉพาะการใช้งาน Amazon Prime เท่านั้น) ได้รับการตั้งค่าอยู่ในประเทศเดียวกัน คุณสามารถดูการตั้งค่าประเทศใน Amazon ของคุณได้ที่ Your Account > Your Content and Devices > Preferences > Country/Region

1. ดาวน์โหลดแอป ExpressVPN Android

สำคัญ: หากคุณไม่สามารถเข้าถึง Amazon Appstore ให้ไปยังการ หากคุณไม่สามารถเข้าถึง Amazon Appstore ให้ไปยังการ โหลดแอป ExpressVPN แบบสำรอง ลงอุปกรณ์ Fire ของคุณ

จากอุปกรณ์ Fire ของคุณ ไปที่ แล้วระบุ ExpressVPN

เลือก ExpressVPN

สำคัญ: หากคุณไม่สามารถหาแอป ExpressVPN เจอบน Amazon Appstore ให้ไปยังการ หากคุณไม่สามารถหาแอป ExpressVPN เจอบน Amazon Appstore ให้ไปยังการ โหลดแอป ExpressVPN แบบสำรอง

เลือก ดาวน์โหลด

เลือก เปิด

จากนั้นไปยังขั้นตอนการยืนยันเปิดใช้งานแอป ExpressVPN

วิธีการโหลดแบบสำรองสำหรับแอป ExpressVPN APK

สำคัญ: ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโหลดแบบสำรองสำหรับแอป ExpressVPN APK เฉพาะเมื่อแอป ExpressVPN ไม่สามารถดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ Fire ของคุณได้เท่านั้น หมายเหตุ: ExpressVPN ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับแอปบุคคลที่สามอื่นใด จากอุปกรณ์ Fire ของคุณ ไปยัง การตั้งค่า > Fire TV ของฉัน > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา สำคัญ: ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาอาจไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Fire TV ของคุณตามค่าเริ่มต้น ในการเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา: ไปที่ Fire TV ของฉัน > เกี่ยวกับ เลือกตัวเลือกแรกในรายการ นี่ควรเป็นชื่ออุปกรณ์ Fire TV ของคุณ กดปุ่ม เลือก บนรีโมท Fire TV เจ็ดครั้ง ตอนนี้คุณควรเห็นข้อความแจ้งว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาได้จาก Fire TV ของฉัน เลื่อนเปิดแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก จากเมนูหลัก ไปยังไอคอน ระบุ Downloader เลือก ดาวน์โหลด เลือก ยินยอม เพื่อให้ Downloader เข้าถึงรูปภาพ สื่อ และไฟล์ของคุณ เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ กรอก URL ของการติดตั้ง ExpressVPN APK (สำหรับการรับ URL ) เลือก ติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

2. ตั้งค่าแอป ExpressVPN

เลือก เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้สามวิธี

เข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR

สแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ ป้อนอีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี ExpressVPN ของคุณ แตะลงชื่อเข้าใช้ แตะยืนยัน

ข้อสำคัญ: หากตัวเลือกในการสแกนโค้ด QR ไม่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ > แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง > ExpressVPN > ล้างข้อมูล > ตกลง เมื่อคุณล้างข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว ให้เปิดแอป ExpressVPN อีกครั้ง ตอนนี้ควรมองเห็นโค้ด QR ได้แล้ว หากตัวเลือกในการสแกนโค้ด QR ไม่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่เมื่อคุณล้างข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว ให้เปิดแอป ExpressVPN อีกครั้ง ตอนนี้ควรมองเห็นโค้ด QR ได้แล้ว

เข้าสู่ระบบด้วยรหัส บนอุปกรณ์ที่แยกจากทีวีของคุณ ให้ไปที่ auth.expressvpn.com/activate ป้อนรหัส 8 ตัวอักษรที่แสดงบนทีวีของคุณ เลือกดำเนินการต่อ ยืนยันรหัส 8 ตัวอักษรของคุณ ป้อนอีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี ExpressVPN ของคุณ แตะลงชื่อเข้าใช้ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรีโมท



เลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วยรีโมท ป้อนอีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี ExpressVPN ของคุณ แตะเข้าสู่ระบบ

เลือก ตกลง

หากได้รับการร้องขอให้ยินยอมการเชื่อมต่อ ExpressVPN เลือก OK

แอปจะถามว่าคุณต้องการแชร์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือไม่เพื่อช่วยให้ ExpressVPN เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น เลือกการตั้งค่าของคุณเพื่อดำเนินการต่อ

3. เชื่อมต่อไปยังตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN

หากต้องการเชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ให้เลือก โดยค่าเริ่มต้น ExpressVPN จะแนะนำตำแหน่งอัจฉริยะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ

เมื่อคุณเห็นข้อความ “Connected” คุณสามารถเริ่มสตรีมได้อย่างอิสระและปลอดภัย

ตัดการเชื่อมต่อจากที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ VPN

หากต้องการตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ VPN ให้เลือก

คุณจะรู้ว่าคุณถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อเห็นข้อความ “Not connected”

เลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN อื่น

ในการเลือกตำแหน่งอื่นให้เลือก

โดยค่าเริ่มต้นคุณจะเห็นสองแถบ ได้แก่ RECOMMENDED และ ALL LOCATIONS

ในการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งให้เลือกด้วยรีโมตของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตำแหน่งในรายการโปรดของคุณโดยกดค้างปุ่ม “select” บนตำแหน่ง จากนั้นตำแหน่งที่คุณชื่นชอบจะถูกเพิ่มในแถบที่มีข้อความว่า FAVORITES

วิธีถอนการติดตั้ง ExpressVPN จากอุปกรณ์ Fire ของคุณ

บนอุปกรณ์ Fire ของคุณ ไปที่ Settings > Applications > Manage Installed Applications เลื่อนรายการลงมาเพื่อค้นหา ExpressVPN เลือก Uninstall > Uninstall

ตอนนี้แอปจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ Fire ของคุณ

แคสต์หรือมิเรอร์จากอุปกรณ์ของคุณไปยัง Amazon Fire

การแคสต์และการมิเรอร์เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ให้คุณสตรีมเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณไปยังทีวีด้วย Amazon Fire TV

หากคุณต้องการสตรีมจากอุปกรณ์ของคุณ (ด้วย VPN) ไปยังทีวีผ่าน Amazon Fire TV ของคุณ ต่อไปนี้คือตัวเลือกการแคสต์และการมิเรอร์ที่ใช้งานได้:

การแคสต์ การมิเรอร์ Android (พร้อม VPN) ✘ ไม่รองรับ ✔ รองรับ Windows (พร้อม VPN) ✔ รองรับ (ในเบราว์เซอร์ที่ใช้ Chromium) ✘ ไม่รองรับ Chromebook (พร้อม VPN) ✘ ไม่รองรับ ✘ ไม่รองรับ Linux (พร้อม VPN) ✘ ไม่รองรับ ✘ ไม่รองรับ

(การแคสต์หรือมิเรอร์เนื้อหาจาก iOS หรือ macOS ไปยัง Amazon Fire TV ของคุณไม่สามารถทำได้)

หรือคุณสามารถเชื่อมต่อ Amazon Fire TV กับเราเตอร์ VPN หรือ VPN ที่กำหนดค่าด้วยตนเอง หรือ เราเตอร์ VPN เสมือน ภายใต้ตัวเลือกนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแคสต์หรือมิเรอร์เนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณไปยัง Amazon Fire TV คุณเพียงแค่ต้องมี Amazon Fire TV ที่เชื่อมต่อกับ VPN เพื่อสตรีมเนื้อหา

