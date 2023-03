Behöver du ett VPN till din router? Skaffa ExpressVPN nu

Den här sidan svarar på vanliga frågor om ExpressVPN för routrar.

För att installera ExpressVPN på din router hänvisar vi till den guide som gäller för din modell.

Gå direkt till:

Konfigurera din router

Hur hittar jag routerns standardlösenord?

Hur ändrar jag routerns adminlösenord?

Hur kommer jag åt routerns inställningar?

Hur ansluter jag routern till internetleverantörens modem eller router?

Vilka nätverkskonfigurationer stöds?

Skydda dina enheter

Hur många enheter kan vara anslutna till routern?

Kan jag välja vilka enheter som ska skyddas av VPN?

Hur ställer jag in en statisk LAN-IP för en enhet?

Hur tar jag bort en inaktiv enhet från routern?

Varför visas vissa enheter två gånger på översikten?

Hur identifierar jag namnlösa enheter på översikten?

Använd din router

Hur verifierar jag att mitt VPN fungerar som det ska?

Hur testar jag internetanslutningens hastighet?

Hur ändrar jag namn och lösenord på mitt wi-fi?

Hur delar jag upp 2.4GHz- och 5GHz-nätverken?

Hur uppdaterar jag ExpressVPN:s programvara?

Hur startar jag om routern?

Hur aktiverar eller inaktiverar jag automatisk omstart?

Hur stänger jag av aktivitetsljus?

Avancerade inställningar

Hur konfigurerar jag portvidarebefordran?

Hur konfigurerar jag dynamisk DNS?

Hur ställer jag in statisk WAN IP?

Hur konfigurerar jag anpassad DNS?

Hur kan jag återställa routern till standardinställningar?

Varför ansluter routern till oväntade domäner?

Konfigurera routern

Hur hittar jag routerns standardlösenord?

Ofta hittar du routerns fabriksinställda inloggningsuppgifter på etiketten som sitter på under- eller baksidan av routern. Läs mer om hur du hittar inloggningsuppgifterna på specifika Asus-, Linksys- Netgear- och Aircove-routrar.

Hur ändrar jag routerns adminlösenord?

Du kan ändra routerns adminlösenord om du går till routerns översikt och väljer Avanacerade inställningar > Routerinställningar. Ifall du har glömt routerlösenordet behöver du återställa routern.

Hur kommer jag åt routerns inställningar?

Du hittar routerns inställningar om du går till expressvpnrouter.com i en webbläsare eller på en enhet som är ansluten till routern. Läs mer.

Hur ansluter jag routern till internetleverantörens modem eller router?

Du kan ansluta din ExpressVPN-router till internetleverantörens modem eller router genom att ansluta en LAN-port från interletleverantörens modem eller router till ”WAN”- eller ”Internet”-porten på din ExpressVPN-router. Läs mer.

Vilka nätverkskonfigurationer stöds?

Det finns flera sätt att konfigurera din ExpressVPN-router. Du kan ansluta den till en Ethernet-switch, till ett meshnätverk, med hjälp av wifi-extenders eller genom att kedjekoppla flera ExpressVPN-routrar. Läs mer.

Skydda dina enheter

Hur många enheter kan vara anslutna till routern?

Du kan ansluta hur många enheter du vill till routern. Läs mer.

Kan jag välja vilka enheter som ska skyddas av VPN?

Som standard är alla enheter som är anslutna till routern skyddade av VPN:et. Ifall du vill att vissa enheter inte ska använda VPN eller ansluta till internet kan du använda funktionen Enhetsgrupper och skapa en ny grupp utan VPN-skydd eller internetanslutning. Läs mer.

Hur ställer jag in en statisk LAN-IP för en enhet?

Gå till expressvpnrouter.com i en webbläsare eller på valfri enhet som är ansluten till routern. Välj den enhet du vill ställa in statisk LAN-IP för och ändra fältet Enhetens IP-adress. Läs mer.

Hur tar jag bort en inaktiv enhet från routern?

Du kan ta bort en enhet enligt följande steg:

Gå till expressvpnrouter.com i en webbläsare eller på valfri enhet som är ansluten till routern. Välj den enhet du vill ta bort och välj sedan Återställ enhetsinställningar.

Enheten kommer att tas bort från översikten efter 24 timmar eller när du startar om routern.

Varför visas vissa enheter två gånger på översikten?

Alla enheter har en fabriksinställd MAC-adress som används av routrar för att identifiera dem på ett nätverk. Om enheten använder en slumpmässig MAC-adress iställed för den fabriksinställda kan det hända att den visas mer än en gång på routerns översikt. Läs mer.

Tillbaka till toppen

Hur identifierar jag namnlösa enheter på översikten?

Du kan bekräfta huruvida den namnlösa posten tillhör din enhet genom att jämföra de sista sex siffrorna i posten med enhetens MAC-adress. Läs mer om hur du hittar enhetens MAC-adress.

Använd din router

Hur verifierar jag att mitt VPN fungerar som det ska?

Du kan använda ExpressVPN:s IP-adresskoll för att bekräfta att ditt VPn fungerar som det ska. Om den gör det kommer det visa att du ansluter från din VPN-position istället för din faktiska position. befinner du dig till exemmpel i Japan men är ansluten till en amerikansk VPN-server kommer IP-adresskollen säga att du ansluter från USA. Läs mer.

Hur testar jag internetanslutningens hastighet?

För att kolla hastigheten på din internetanslutning kan du använda ett onlineverktyg som Ookla Speedtest. Läs mer om hur du testar VPN-hastighet.

Hur ändrar jag namn och lösenord på mitt wi-fi?

Gå till expressvpnrouter.com i en webbläsare på valfri enhet som är ansluten till routern. Gå till Nätverksinställningar > Wifi-inställningar. Därifrån kan du ändra inställningar som nätverksnamn, lösenord, kanal, WPA3-säkerhet och synlighet. Läs mer om hur du väljer optimala wifi-inställningar.

Hur delar jag upp 2.4GHz- och 5GHz-nätverken?

Gå till expressvpnrouter.com i en webbläsare eller på valfri enhet ansluten till routern. Gå till Nätverksinställningar > Wifi-inställningar och välj Separat 2.4GHz- och 5GHz-wifi. Läs mer.

Som standard kommer ExpressVPN-routern automatiskt installera eventuella tillgängliga uppdateringar klockan 04.00 varje dag. Vill du uppdatera routern manuellt kan du ladda ner den senaste programvaran från expressvpn.com/latest#router. Efter det går du till routerns översikt och navigerar till Avancerade inställningar > Programvaruuppdatering för att installera programvaran. Läs mer.

Hur startar jag om routern?

Det finns två sätt att starta om routern:

Alternativ 1: Gå till expressvpnrouter.com i en webbläsare på valfri enhet som är ansluten till routern och välj Starta om router från sidomenyn.

Alternativ 2: Stäng av routern och sätt på den igen genom att dra ur kontakten eller trycka på strömbrytaren om en sådan finns.

Hur aktiverar eller inaktiverar jag automatisk omstart?

Du kan aktivera eller inaktivera automatisk omstart om du går till expressvpnrouter.com i en webbläsare på valfri enhet som är ansluten till routern, går till Avancerade inställningar > Routerinställningar och väljer Starta om routern dagligen kl. 04.00.​

Hur stänger jag av aktivitetsljusen på Aircove?

För att stänga av LED-lamporna på Aircove går du till Avancerade inställningar > Routerinställningar och väljer Aktivitetsljus.

Avancerade inställningar

Hur konfigurerar jag portvidarebefordran?

Från routerns översikt går du till Avancerade inställningar > Portvidarebefordran. Läs mer.

Hur konfigurerar jag dynamisk DNS?

Från routerns översikt går du till Avancerade inställningar > Dynamisk DNS. Läs mer.

Hur ställer jag in statisk WAN IP?

Från routerns översikt går du till Nätverksinställningar > Internetinställningar och väljer Statisk IP som ditt anslutningsprotokoll. Läs mer om statiska IP-adresser och andra sätt att ansluta till din internetleverantör.

Hur konfigurerar jag anpassad DNS?

You can set custom DNS servers to be used when the VPN is disconnected by accessing your router dashboard and going to Network Settings > Internet Settings. Learn more.

Hur återställer jag routern till standardinställningar?

Alternativ 1: Från routerns översikt går du till Avancerade inställningar > Säkerhetskopiera och återställ och väljer Återställ samtliga routerinställningar .

Alternativ 2: Hitta återställningsknappen på routerns baksida. Använd ett gem och håll inne knappen ca 10 sekunder tills strömlampan börjar blinka och släppa sedan knappen.

Varför ansluter routern till oväntade domäner?

ExpressVPN-routrar kontollerar regelbundet ett antal domäner för att hitta eventuella anslutningsproblem:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

