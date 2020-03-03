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Из этого руководства вы узнаете, как установить приложение ExpressVPN на Amazon Fire TV Stick и Fire TV.

Приложение ExpressVPN доступно для:

  • Fire TV всех версий,
  • Fire Stick (начиная со второго поколения).

Загрузить приложение ExpressVPN можно через Amazon Appstore. Если вы не можете найти нужное приложение в Amazon Appstore или получить доступ к этому магазину приложений в принципе, вы можете загрузить установочный файл приложения ExpressVPN.

Важно! Приложение ExpressVPN не совместимо с устройствами Fire TV Stick первого поколения.
Важно! Если вы хотите с помощью устройства Amazon смотреть потоковые трансляции из определенной страны, убедитесь, что страна, в которой находится VPN-сервер, к которому вы подключаетесь, и страна, указанная в вашем аккаунте Amazon, совпадают (актуально только для Amazon Prime). Изменить страну в аккаунте Amazon можно, нажав Ваш аккаунт > Ваш контент и устройства > Настройки > Страна/Регион.

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Содержание

1. Загрузка приложения ExpressVPN для Android
2. Установка приложения ExpressVPN
3. Подключение к VPN-серверу
Отключение от VPN-сервера
Выбор другой локации VPN-серверов
Удаление приложения ExpressVPN с устройства Fire
Дублирование или трансляция с ваших устройств на Amazon Fire

1. Загрузка приложения ExpressVPN для Android

Важно! Если вы не можете открыть Amazon Appstore, загрузите установочный файл приложения ExpressVPN на ваше устройство Fire.

На своем устройстве Fire нажмите"Search" icon. и введите в строку поиска ExpressVPN.

Введите "ExpressVPN".

Выберите приложение ExpressVPN.

Выберите "ExpressVPN".

Важно! Если вы не можете найти приложение ExpressVPN в Amazon Appstore, загрузите установочный файл приложения ExpressVPN на ваше устройство Fire.

Нажмите Загрузить.

Нажмите “Загрузить.”

Нажмите Открыть.

Активируйте приложение ExpressVPN.

Как загрузить APK-файл ExpressVPN

Важно! Воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией по загрузке APK-файла ExpressVPN, только если вы не можете установить приложение на ваше устройство Fire напрямую.

Примечание. Компания ExpressVPN не аффилирована с компаниями-разработчиками сторонних приложений.

Откройте устройство Fire, далее откройте Настройки > Мой Fire TV > Настройки разработчика.

Активируйте опцию Приложения из неизвестных источников.

Активируйте опцию "Приложения из неизвестных источников".

Откройте главное меню, далее "Search" icon.. Введите Downloader.

Нажмите Загрузить.

Нажмите "Загрузить", чтобы скачать приложение Downloader.

Нажмите Разрешить, чтобы предоставить приложению Downloader доступ к вашим фото и иным файлам.

Нажмите Разрешить, чтобы предоставить приложению Downloader доступ к вашим фото и иным файлам.

Чтобы продолжить, нажмите OK.

Введите URL-адрес установочного APK-файла ExpressVPN: expressvpn.com/latest/android. Нажмите Вперед.

Нажмите Установить для завершения установки.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Установка приложения ExpressVPN

Выберите Войти.

Нажмите “Войти”.

Введите адрес электронной почты и пароль для своей учетной записи ExpressVPN. Выберите Войти.

Нажмите “Войти”.

Приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимными аналитическими данными, чтобы помочь ExpressVPN улучшить скорость и стабильность подключения. Выберите подходящий вам вариант, чтобы продолжить установку.

Выберите подходящий вариант, чтобы помочь улучшить ExpressVPN.

Нажмите ОК.

Чтобы завершить установку VPN, нажмите "OK".

Когда получите запрос на подключение со стороны ExpressVPN, выберите ОК.

Нажмите “OK”.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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3. Подключение к VPN-серверу

Чтобы подключиться к VPN-серверу, нажмите On button.. В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.

Чтобы подключиться, нажмите кнопку ВКЛ.

Когда на экране появится надпись «Соединение установлено», вы сможете работать онлайн более безопасно и приватно.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Отключение от VPN-сервера

Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите On button..

Чтобы отключиться, нажмите кнопку ВКЛ.

Вы поймете, что успешно отключились, увидев надпись «Соединение отключено».

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Выбор другой серверной локации

Чтобы выбрать другую локацию, нажмите More icon..

Откройте экран выбора локации.

Изначально вы увидите две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

На вкладке

Чтобы подключиться к локации, выберите ее с помощью пульта. Вы также можете добавить локацию в список избранных, удерживая кнопку «Выбрать» на названии локации. Предпочитаемые локации будут добавлены во вкладку ИЗБРАННЫЕ.

Избранные локации доступны на одноименной вкладке.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как удалить ExpressVPN с вашего устройства Fire

  1. Откройте устройство Fire, далее Настройки > Приложения > Управление установленными приложениями.
  2. Прокрутите список и найдите ExpressVPN.
  3. Выберите Удалить и снова Удалить.

После этого приложение будет удалено с вашего устройства Fire.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Дублирование или трансляция с ваших устройств на Amazon Fire

Трансляция и дублирование — это беспроводные технологии, позволяющие передавать контент с устройства на телевизор с помощью Amazon Fire TV.

Если вы хотите транслировать потоковое видео с вашего устройства (с VPN) на телевизор через Amazon Fire TV, то доступны следующие варианты для трансляции и дублирования экрана:

ТрансляцияДублирование экрана
Android (с VPN)✘ Не поддерживается✔ Поддерживается
Windows (с VPN)✔ Поддерживается (в браузерах на базе Chromium)✘ Не поддерживается
Chromebook (с VPN)✘ Не поддерживается✘ Не поддерживается
Linux (с VPN)✘ Не поддерживается✘ Не поддерживается

(Транслировать или дублировать контент с iOS или macOS на Amazon Fire TV пока возможности нет.)

Кроме того, вы можете подключить Amazon Fire TV к VPN-роутеру или виртуальному VPN-роутеру, а также вручную настроить VPN-соединение. В этом случае вам не нужно передавать или дублировать контент с вашего устройства на Amazon Fire TV. Чтобы смотреть потоковые трансляции на телевизоре, достаточно будет подключенного к VPN устройства Amazon Fire TV.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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