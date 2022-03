A melhor VPN para o Nvidia Shield TV Pro

A melhor VPN para dispositivos Nvidia Shield TV

Com a ExpressVPN ao seu lado, você instantaneamente é capaz de esconder seu endereço IP, proteger sua conexão e navegar com privacidade adicional.



A ExpressVPN funciona perfeitamente com dispositivos Android TV de streaming, incluindo qualquer versão do Nvidia Shield TV:



Shield TV (2015) box

Shield TV Pro (2015) box

Shield TV (2017) box

Shield TV (2019) cylinder

Shield TV Pro (2019) box

NOTA: O modelo de 2019 do Shield TV não possui porta USB-A. A instalação da ExpressVPN neste modelo requer um cartão microSD ao invés de um pen drive USB.