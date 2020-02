A ExpressVPN vem com uma conta da Amazon Prime?

Lamento, a ExpressVPN não vem com uma conta da Amazon Prime. Para fazer o streaming da videoteca da Amazon Video, você precisa ter uma conta Prime nos Estados Unidos ou uma assinatura mensal do serviço de streaming da Amazon com um endereço de cobrança nos Estados Unidos. Para fazer o streaming da videoteca do Reino Unido com a ExpressVPN, você precisa de uma conta no Reino Unido.

Depois de comprar uma conta da Amazon Prime, você pode usar a ExpressVPN para ajudar você a assistir à Amazon Video, com velocidades incríveis e sem registro de dados.