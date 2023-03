Importante: O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para todos os usuários no Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para todos os usuários no Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Se você tiver logins armazenados no gerenciador de senhas integrado do seu navegador ou em uma extensão de navegador do gerenciador de senhas atual, ele solicitará que você preencha seus logins para sites ou serviços. Isso cria um conflito entre o gerenciador de senhas e o ExpressVPN Keys, que solicitarão que você preencha seus logins ao mesmo tempo.

Siga as instruções abaixo para evitar que outro gerenciador de senhas interfira com o ExpressVPN Keys.

