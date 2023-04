Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questa guida ti mostrerà come utilizzare la funzione Smart Location e modificare le posizioni dei server VPN su un router con ExpressVPN.

Prima di iniziare, assicurati di configurare ExpressVPN per router.

Connessione con Smart Location

Per impostazione predefinita, verrai automaticamente connesso alla posizione che offre l’esperienza ottimale per te, tramite una funzione chiamata Smart Location. L’algoritmo alla base della funzione Smart Location seleziona la migliore posizione in base a fattori quali velocità di download, latenza e distanza.

Se desideri connetterti nuovamente con Smart Location dopo esserti connesso ad altre posizioni VPN:

Accedi al tuo router con ExpressVPN. Seleziona . Seleziona la posizione in Smart Location.

Connessione a una posizione server VPN diversa

Nota: Scopri come scegliere la giusta posizione del server VPN.

Per connettersi a una posizione server VPN diversa:

Accedi al tuo router con ExpressVPN. Seleziona nel gruppo di dispositivi per cui desideri cambiare posizione. L’elenco delle posizioni presenta due schede: POSIZIONI VPN e ALTRE OPZIONI. La scheda POSIZIONI VPN mostra la Smart Location, le posizioni recenti a cui ti sei connesso, le posizioni consigliate da ExpressVPN e tutte le posizioni dei server VPN suddivise per paese. Puoi espandere e ridurre gli elenchi selezionando e sulla destra. La scheda ALTRE OPZIONI elenca ulteriori posizioni non VPN disponibili: Nessuna VPN – i dispositivi in questo gruppo non si connetteranno ad alcuna posizione VPN

– i dispositivi in questo gruppo non si connetteranno ad alcuna posizione VPN Nessuna connessione internet – i dispositivi in questo gruppo non avranno accesso a internet

– i dispositivi in questo gruppo non avranno accesso a internet MediaStreamer – i dispositivi di questo gruppo saranno connessi a MediaStreamer. Scopri di più .



Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per trovare una posizione specifica del server VPN.

Per connetterti a un server VPN, seleziona il nome della posizione.

Connessione a più posizioni VPN utilizzando Gruppi di dispositivi

Con Gruppi di dispositivi (disponibile in ExpressVPN per router v3.2.0 o versioni successive), puoi creare più gruppi di dispositivi, ciascuno connesso a una posizione VPN diversa, e ordinare i tuoi dispositivi all’interno di questi gruppi. Scopri di più sulla funzione Gruppi di dispositivi.

