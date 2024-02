Den här guiden visar dig hur du löser inloggningsproblem när du försöker aktivera din ExpressVPN-app.

Felsökningssteg för problem med aktiveringskod

När du anger din aktiveringskod kan du få följande felmeddelande:

Unable to Sign In. Your activation code is incorrect. Please try again or contact Support.

Se till att du kopierar och klistrar in din aktiveringskod i fältet för att undvika fel. Om problemet kvarstår, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

För ytterligare frågor,

Felsökning av inloggningsproblem på mobil

När du anger dina inloggningsuppgifter kan du få följande felmeddelande:

Unable to Sign In. Please make sure your email address and password are correct.

Prova att logga in på ditt ExpressVPN-konto på hemsidan.

Ifall det inte heller går att logga in på hemsidan innebär det att dina inloggningsuppgifter är inkorrekta. Återställ ditt lösenord och logga in på ditt ExpressVPN-konto igen.

För ytterligare frågor,

Felsökning av nätverksproblem

När du loggar in på ExpressVPN:s app kan du få följande felmeddelande:

Unable to Sign In. Please check your connection then try again.

Prova att ansluta enheten till ett annat nätverk.

Ifall problemet kvarstår kan du prova att ändra dina DNS-servrar till endast Open DNS’ DNS-servrar. Se det avsnitt nedan som är relevant för din enhet.

Obs: För framtida referens och för säkerhets skull, skriv ner din nuvarande DNS-adress/-inställning innan du gör några ändringar.

Windows

Du kan ändra din DNS-server med följande steg: Gå till Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter > Ändra adapterinställningar. Högerklicka på Aktiv nätverksanslutning och klicka på Egenskaper. I nätverksfliken väljer du Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) och klickar på Egenskaper.

Välj Använd följande DNS-serveradresser Ange 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Det här är säkra DNS-servrar från OpenDNS. Klicka OK och OK. Prova att aktivera din ExpressVPN-app igen. Du kan återställa de ändringar du gjort i dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-inställningar när du har lyckats aktivera din ExpressVPN-app.

Mac

Du kan ändra din DNS-server med följande steg: Från Apple-menyn väljer du Systempreferenser > Nätverk. Välj den anslutning du vill ändra dina DNS-serverinställningar för. Klicka på Avancerat. Välj DNS-fliken. Klicka på + och ange 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Dessa är säkra DNS-servrar från OpenDNS. Klicka på OK > Använd. Prova att aktivera din ExpressVPN-app igen. Du kan återställa de ändringar du gjort i dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-inställningar när du har lyckats aktivera din ExpressVPN-app.

Linux

Du kan ändra dina DNS-serverinställningar med följande steg: Gå till Inställningar > Preferenser > Nätverksanslutningar. Välj den anslutning du vill ändra dina DNS-serverinställningar för. Klicka på Ändra. Välj IPv4-inställningar. Välj endast automatiska adresser (DHCP). I DNS-serverfältet anger du 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Klicka på Använd. Prova att aktivera ExpressVPN-appen igen. Du kan återställa de ändringar du gjort i dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-inställningar när du har lyckats aktivera din ExpressVPN-app.

Android

Alla Android-enheter använder olika användargränssnitt i sina inställningar. Du kan ändra dina DNS-serverinställningar genom att följa de allmänna stegen nedan: Gå till Inställningar > Nätverk och internet. Tryck på Wi-Fi > Ditt nuvarande nätverk. Tryck på ditt nuvarande nätverk igen. Tryck sedan på pennikonen högst upp till höger. Välj Avancerade alternativ. Ändra IP-inställningar till statisk. I fälten DNS 1 och DNS 2 anger du 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Dessa är säkra DNS-servrar från OpenDNS. Tryck på Spara. Prova att aktivera ExpressVPN-appen igen Du kan återställa de ändringar du gjort i dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-inställningar när du har lyckats aktivera din ExpressVPN-app.

iOS

Du kan ändra din DNS-server med de här stegen: Gå till Inställningar. Tryck på Wi-Fi > Ditt nuvarande nätverk. Under DNS ändrar du Automatisk till Manuell. Ta bort befintliga DNS-servrar. Tryck på Lägg till server. Ange 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Dessa är säkra DNS-servrar från OpenDNS. Tryck på Spara. Prova att aktivera ExpressVPN-appen igen. Du kan återställa de ändringar du gjort i dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-inställningar när du har lyckats aktivera din ExpressVPN-app.

Routrar

Alla router-paneler har olika användargränssnitt. Du kan ändra din primära routers DNS-inställningar med de här allmänna stegen nedan: Hitta din routers IP-adress. Skriv sedan in den i din webbläsare. Logga in på routerns admin-panel. Gå till dina DNS-serverinställningar. Ange 208.67.222.222 och 208.67.220.220. Det är säkra DNS-servrar fr¨n OpenDNS. Tryck Spara. Prova att aktivera din ExpressVPN-app igen. Du kan ångra ändringarna du gjort av dina DNS-inställningar för att använda dina lokala DNS-servrar efter att du aktiverat ExpressVPN:s app.

Om du fortfarande inte kan aktivera ExpressVPN:s app efter att ha ändrat DNS-server, testa att återansluta din enhet till ett annat wifi-nätverk som du inte anslutit till tidigare. Skulle problemet kvarstå, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

För ytterligare frågor,

Problem med inloggningslänk via e-post (Windows app v9.4.0 och högre)

Välj det problem du stött på och följ motvarande felsökningssteg.

Jag har inte fått mejlet med inloggningslänken

Kontrollera att du angivit rätt e-postadress. Ifall e-postadressen inte stämmer: Ange rätt e-postadress. Klicka på Skicka mejl igen. Ifall e-postadressen stämmer: Kontrollera din inkorg och mappen med skräppost. Ifall du fortfarande inte fått mejlet, fyll i e-postadressen igen. Klicka på Skicka mejl igen. I båda fall kan du, ifall du inte fått mejlet, använda aktiveringskoden kopplad till ditt ExpressVPN-konto för att aktivera appen. Klicka på Logga in med aktiveringskod. Hitta din aktiveringskod på ditt ExpressVPN-kontos översikt. Fyll i aktiveringskoden i appen. Klicka på Fortsätt.

Jag har fått mejlet med inloggningslänken och klickat på den men fick ett felmeddelande i webbläsaren.

Använd istället aktiveringskoden för att aktivera appen. Klicka på Logga in med aktiveringskod. Hitta din aktiveringskod på ditt ExpressVPN-kontos översikt. Fyll i aktiveringskoden i appen. Klicka på Fortsätt.

Jag har fått ett mejl med en inloggningslänk och fick meddelandet ”Enhet inaktiverad” i webbläsaren, men appen aktiveras inte.

Använd istället aktiveringskoden för att aktivera appen. Klicka på Logga in med aktiveringskod. Hitta din aktiveringskod på ditt ExpressVPN-kontos översikt. Fyll i aktiveringskoden i appen. Klicka på Fortsätt.