Du som är ett Love Island UK-fan i Australien kan skatta dig lycklig! Du kommer kunna se alla säsonger via 9Now , on demand-streamingsajten från TV-kanalen Channel 9 . Och ja, det är helt gratis. Skapa bara ett konto med din e-post på 9Now:s hemsida och streama på din telefon, dator eller TV.

