Se RuPaul's Drag Race i Storbritannien och Kanada

Vill du streama Drag Race i Storbritannien eller Kanada? Då är WOW Presents Plus bäst att satsa på eftersom säsong 15 av RuPaul’s Drag Race har premiär där den 7 januari 2023 kl. 02.00 GMT. Vill du kolla ikapp på tidigare säsonger har WOW Presents Plus UK has säsong 1-10 och 14 medan WOW Presents Plus Canada har säsong 1-13.