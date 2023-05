Viktig: ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Passordlagring (password manager) gjør det enklere for deg å håndtere passordene du bruker hver dag. I stedet for å prøve å huske alle innloggingene og passordene dine, lagre dem på usikre steder, eller å måtte tilbakestille dem hele tiden, vil passordlagringen huske dem og sikre alle for deg. Alt du trenger å gjøre er å huske ett passord: hovedpassordet du oppretter når du setter opp ExpressVPN Keys. Den vil også lagre nye innlogginger med ett klikk, fylle ut skjemaer automatisk og logge inn på favorittnettstedene dine raskt og enkelt.

Du kan også bruke passordlagring til å generere unike, komplekse passord som er mye vanskeligere for hackere å knekke og beskytte deg selv mot phishingsvindel, ettersom den ikke vil fylle ut brukernavnet og passordet ditt på et nettsted som ikke samsvarer med nettadressen til dine lagrede innlogginger.

