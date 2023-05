Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Med ExpressVPN Keys kan du:

holde innloggingene dine sikre med nullkunnskapskryptering, som sikrer at bare du har tilgang til passordene dine

med ett klikk opprette unike passord som er vanskelige å knekke

spare tid på å logge inn på nettsteder og apper med autofyll

få tilgang til alle innlogginger på alle enhetene dine

bruke den uten ekstra kostnad – den er inkludert i ExpressVPN-abonnementet ditt

ExpressVPN Keys (ExpressVPNs passordlagring) ble utviklet i henhold til bransjestandarden for sikre apper og skyinfrastruktur, inkludert gjennomføring av omfattende trusselmodeller og sikkerhetevalueringer. Den har også blitt uavhengig revidert av nettsikkerhetseksperter (som Cure53) for å sikre at den leverer de høyeste standardene for å beskytte dine personlige data.

