Modemer kobler hjemmet ditt til internett. Internettleverandøren din gir deg dem vanligvis. Denne artikkelen forklarer hvordan du kobler en ruter som kjører ExpressVPN til internett.

Standardoppsett

Koble en ethernet-kabel fra «internett»-porten på ExpressVPN-ruteren til en tilgjengelig LAN-port på modemet eller den eksisterende ruteren.

Modem-ruterkombinasjon

En modem-ruterkombinasjon er et modem som også har ruterfunksjonalitet. Hvis du bare har en boks, har du sannsynligvis en kombinasjon.

I denne konfigurasjonen fortsetter du med oppsettet som normalt (se diagrammet ovenfor).

Tilbake til toppen

Kablet hus eller leilighet

Et kablet hus eller leilighet har Ethernet-porter i hele bygningen som gir internett. Disse portene er alle koblet til modemet.

Koble ExpressVPN-ruterens internettport til Ethernet-porten.

Tilbake til toppen

Ethernet-switch



En Ethernet-switch gjør at flere enheter kan kobles direkte til internett. Slik kobler du ExpressVPN-ruteren din til en Ethernet-switch:

Kontroller at switchen er koblet til modemet eller en annen internett-kilde. Koble ExpressVPN-ruterens internettport til hvilken som helst LAN-port på switchen.

Tilbake til toppen

Mesh-nettverk

Et mesh-nettverk gir bedre Wi-Fi-dekning i større hjem. Det gjør det ved å levere Wi-Fi-signalet gjennom flere mesh-noder fordelt over hele bygningen.

Metode 1: Koble ExpressVPN-ruteren til en mesh-node

Denne konfigurasjonen beskytter bare enheter som er koblet til ExpressVPN-ruterens LAN-porter eller Wi-Fi; resten av mesh-nettverket vil ikke være beskyttet. For å bruke denne konfigurasjonen, koble ExpressVPN-ruterens internettport til en LAN-port på hvilken som helst av mesh-ruternodene.

Metode 2: Koble ExpressVPN-ruteren mellom internettleverandør-modemet/-ruteren og mesh-nettverket

Denne konfigurasjonen gir VPN-beskyttelse for hele mesh-nettverket. Slik kobler du ExpressVPN-ruteren mellom modem-ruteren fra internettleverandøren og mesh-ruteren:

Koble internett-porten på ExpressVPN-ruteren til en LAN-port på internettleverandørens modem-ruter. Koble hvilken som helst LAN-port på ExpressVPN-ruteren til WAN-/internett-porten på mesh-ruteren din.

Enheter som er koblet til mesh-nettverket, vil imidlertid ikke kunne dra nytte av Enhetsgrupper med mindre nettverksruteren er plassert i bromodus (se instruksjonene fra produsenten av nettverksruteren). Hvis du har problemer med å få tilgang til ExpressVPN-ruterens kontrollpanel i denne konfigurasjonen, se disse feilsøkingsstegene.

Populære mesh-rutere inkluderer Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi og TP-Link Deco.

Tilbake til toppen

Wi-Fi-forsterkere

Hvis du har et stort hjem, kan Wi-Fi-forsterkere utvide rekkevidden til det trådløse signalet ditt til å dekke eventuelle døde soner. Plugg inn en nær kanten av ExpressVPN-ruterens trådløse rekkevidde og par den med nettverket, og den vil begynne å kringkaste signalet lenger ut i hjemmet ditt. I de fleste tilfeller vil du kunne bruke det samme Wi-Fi-navnet (SSID) og passordet som på ExpressVPN-ruteren din.

Tilbake til toppen

Populære Wi-Fi-forsterkere inkluderer Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 og TP-Link RE603X.

Flere ExpressVPN-rutere

Hvis du vil koble to eller flere ExpressVPN-rutere sammen, må du sørge for at hver har en unik IP-adresse. Ellers vil IP-adressene deres komme i konflikt, og hindre dem i å koble seg til internett.

For å koble Til Flere ExpressVPN-rutere, følg disse stegene:

Koble den primære ruterens LAN-port til den sekundære ruterens «internett»-port ved hjelp av en Ethernet-kabel. Koble til den primære ruteren via Wi-Fi eller Ethernet-kabel På den primære ruteren, gå til kontrollpanelet og plasser den sekundære ruteren til «Ingen VPN» Enhetsgruppe Koble til den sekundære ruteren via Wi-Fi eller Ethernet-kabel På den sekundære ruteren, gå til Lokale nettverksinnstillinger Under Ruter-IP-konfigurasjon , endre IP-adressen til noe unikt fra de andre ruterne i nettverket. Et par retningslinjer: Endre bare den tredje blokken av adressen (F. eks. 192.168. 132 .1 ). Velg en verdi på opptil 255. F.eks. 192.168.13 2 .1 → 192.168.13 3 .1 Klikk på Lagre Under DHCP-server på lokale nettverksinnstillinger , kontrollerer du at første & siste klient-IP-adresser har oppdatert for å samsvare med subnet av ruterens IP-adresse: F.eks. første klient-IP-adresse: 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10 >F.eks. siste klient-IP-adresse: 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219

Tilbake til toppen

Ofte stilte spørsmål

Kommer ExpressVPN-ruteren til å fungere med internettleverandørens modem eller ruter?

Hvis internettleverandørens modem/ruter har en ekstra LAN Ethernet-port, vil du kunne koble ExpressVPN-ruteren din til den.

For at ExpressVPN-ruteren din skal fungere med modemet eller ruteren fra internettleverandøren din, må den støtte DHCP, statisk IP eller PPPoE. Internettleverandøren din bør kunne fortelle deg hva modemet eller ruteren-modemkombinasjonen din støtter.

Hva er statisk IP, DHCP og PPPoE?

DHCP, statisk IP og PPPoE er forskjellige måter å koble til nettverk på som det til internett-leverandøren din.

DHCP fungerer (vanligvis) ved å automatisk tilordne en IP-adresse til enheten din.

Statisk IP fungerer ved å manuelt legge inn en IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway levert av internettleverandøren din.

PPPoE fungerer ved å koble til internettleverandøren din ved hjelp av et brukernavn og passord gitt av dem.

Hva skal jeg gjøre hvis ExpressVPN-ruteren min ikke oppdager internettforbindelsen min?

I noen tilfeller kan en internettleverandør-levert modem-ruterkombinasjon hindre ExpressVPN-ruteren din i å koble seg til internett. Det er noen få ting du kan prøve å fikse dette.

Sett ExpressVPN-ruteren inn i internettleverandør-modem-ruterens «DMZ»

En «DMZ» (demilitarisert sone) er en ruterfunksjon som lar deg åpne alle eksterne porter for en bestemt IP fra ruterens lokale nettverk.

Å sette ExpressVPN-ruteren i «DMZ» (demilitarisert sone) på modem-ruteren fra internettleverandøren, hvis det støttes, kan tillate ExpressVPN-ruteren å fungere normalt. Aircove har sin egen brannmur og kan trygt bli plassert i DMZ.

Du må vite IP- eller MAC-adressen til ExpressVPN-ruteren din for å plassere den i DMZ:

IP-adresse kan bli funnet på internettinnstillinger -skjermen i kontrollpanelet MAC-adresse finner du på den nederste etiketten på ExpressVPN-ruteren din



Hvordan du gjør dette vil avhenge av modellen til modem-ruteren som leveres av internett-leverandøren din. Prøv å søke etter «Hvordan konfigurerer DMZ på en <modem-ruter modellnavn>» eller kontakt din internettleverandør for hjelp.

Slik setter du opp DMZ

Koble til modem-ruteren fra internettleverandøren via Wi-Fi eller Ethernet Finn innstillingssiden til modem-ruteren fra internettleverandøren din Finn DMZ-innstillingene (hvis støttet) Aktiver DMZ og skriv inn IP- eller MAC-adressen du tidligere har notert fra ExpressVPN-ruteren Lagre innstillingene og start modem-ruteren på nytt

Instruksjoner for utvalgte internett-leverandører

Sett modem-ruteren fra internettleverandøren i «bromodus»

Å bygge bro mellom to rutere betyr at den sekundære ruteren blir en utvidelse av den primære ruteren, slik at de kan eksistere sammen.

Hvis du setter modem-ruteren fra internettleverandøren din i «bromodus» (også kjent som «bridging», «transparent bridging» eller «kun modem»-modus), hvis det støttes, kan ExpressVPN-ruteren fungere normalt.

Hvordan du gjør dette vil avhenge av modellen til modem-ruteren som leveres av internett-leverandøren din. Prøv å søke etter «Hvordan sette <modem-ruter modellnavn> i bromodus» eller kontakt din internettleverandør for hjelp.

Slik aktiverer du bromodus

Koble til modem-ruteren fra internettleverandøren via Wi-Fi eller Ethernet Finn innstillingssiden til modem-ruteren fra internettleverandøren din Finn innstillingene for rutermodus (hvis støttet) Aktiver bromodus Lagre innstillingene og start modem-ruteren på nytt

Instruksjoner for utvalgte internett-leverandører

Hvordan kan jeg endre ruterens DNS-servere?

Domenenavnsystemet (DNS) er internetts telefonbok. Mennesker får tilgang til informasjon på nettet gjennom domenenavn som bbc.com eller expressvpn.com. Nettlesere samhandler gjennom IP (internettprotokoll)-adresser. DNS oversetter domenenavn til IP-adresser slik at nettlesere kan laste inn internettressurser som nettsider.

Når VPN-et er tilkoblet, vil ruteren bruke ExpressVPNs private DNS-servere.

Når VPN-et er frakoblet, blir DNS-forespørslene dine sendt til internettleverandøren din, som kan bruke denne informasjonen til å spore aktiviteten din på nett. Noen leverandører kan selge disse dataene eller bruke dem til å vise deg målrettede annonser.

ExpressVPN for rutere lar deg bruke alternative DNS-servere når VPN-et er frakoblet, slik at DNS-forespørslene dine aldri er synlige for internettleverandøren din. Dette kan aktiveres i internettinnstillingene; du trenger IP-adressen(e) til DNS-leverandøren din (f.eks. Quad9 eller OpenDNS).

Merk: Tilpasset DNS kommer ikke til å skjule IP-adressen din eller kryptere nettrafikken din. ExpressVPN er ikke ansvarlig for hvordan tredjeparts DNS-leverandører håndterer DNS-aktiviteten din.