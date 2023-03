Installer ExpressVPN på ruteren din på minutter med vår interaktive veiledning. Kom i gang

Denne veiledningen skisserer hvor lenge brukere av ExpressVPN for rutere kan forvente at enhetene deres støttes med sikkerhetsoppdateringer.

Som alle maskinvareenheter har rutere en forventet levetid. Vi har som hensikt å gi støtte for disse ruterne i henhold til produksjonsdatoen og ytelsen til hver modell. Eldre, mindre kraftige modeller vil slutte å motta oppdateringer tidligere.

Vær trygg på at datoene nedenfor er vårt minsteløfte til deg. Vi kan velge å gi støtte utover disse tidslinjene, men dette er ikke garantert.

Rutermodell Sikkerhetsoppdateringer for programvare til slutten av ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (opptil v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Merk: Tidslinjene for oppdateringer ovenfor refererer kun til fastvareoppdateringer. ExpressVPN kan ikke garantere selve maskinvaren mot ødeleggelser, produsentfeil eller forringet ytelse på grunn av slitasje.

Den nyeste fastvaren for alle støttede rutere vil forbli tilgjengelig for nedlasting på ExpressVPN-nettstedet til slutten av hver modells støtteperiode, som et minimum. Hvis du har aktivert automatisk oppdatering på ruteren, vil den også fortsette å oppdatere automatisk til minst slutten av støtteperioden.

