Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Én ExpressVPN-konto. Alle enheter. Hent appene gratis

Viktig: ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse , og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Når du aktiverer den biometriske opplåsingsfunksjonen, kan du få tilgang til påloggingene dine lagret i ExpressVPN Keys uten å skrive inn hovedpassordet ditt, noe som gjør det enklere for deg å ta kontroll over passordsikkerheten din.

Viktig: Den biometriske opplåsingsfunksjonen er bare tilgjengelig i ExpressVPN-appen for Android og iOS, men ikke ExpressVPN Keys Chrome-utvidelsen. Den erstatter eller fjerner ikke hovedpassordet ditt, som fortsatt kreves når du låser opp utvidelsen på datamaskinen din og når du av og til blir bedt om det av Android- eller iOS-enheten din.

Biometrisikkerhet i ExpressVPN Keys

Når du aktiverer den biometriske opplåsingsfunksjonen, kan du låse opp ExpressVPN Keys uten å skrive inn hovedpassordet ditt og få tilgang til påloggingene dine raskere med ansiktet eller fingeravtrykket ditt.

ExpressVPN lagrer ikke biometriske data. Selv når den biometriske funksjonen er aktivert, er dataene dine alltid kryptert med ditt primære passord og beskyttet til enhver tid av nullkunnskapskryptering .

Les mer om biometrisikkerhet i ExpressVPN Keys for Android eller iOS.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik bruker du biometri i ExpressVPN for Android

Aktiver biometri

For å aktivere funksjonen for biometrisk opplåsing, må enheten din inkludere den sikreste typen biometrisk sensor (klasse 3). Hvis flere sikre biometriske metoder er tilgjengelige, vil systemet bestemme hvilken som skal brukes.

I dette tilfellet vil du bli bedt om å aktivere den biometriske opplåsingsfunksjonen når du setter opp ExpressVPN Keys for første gang. Du kan også aktivere det i appinnstillingene ved å følge disse trinnene:

I appen, trykk Alternativer > Innstillinger. Trykk Sikkerhet. Skru Lås opp med biometri på. Følg instruksjonene.

Bruk biometri

For å låse opp Keys i ExpressVPN-appen:

Trykk på Keys-fanen i appen. Autentiser med biometri.

For å låse opp ExpressVPN Keys når du fyller inn et passord i en app eller på et nettsted:

Gå til påloggingsskjermen eller -siden. Trykk på brukernavnet eller passordfeltet. Følg instruksjonene: Trykk Lås opp for å se innlogginger . Autentiser med biometri, trykk deretter på det riktige passordet.

. Autentiser med biometri, trykk deretter på det riktige passordet. Hvis Vis foreslåtte passord når låst er aktivert: Trykk på den foreslåtte påloggingen og autentiser deretter med biometri.

Deaktiver biometri

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk Alternativer > Innstillinger. Trykk Sikkerhet. Skru Lås opp med biometri av.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik bruker du biometri i ExpressVPN for iOS

Aktiver biometri

Du vil bli bedt om å aktivere den biometriske opplåsingsfunksjonen når du setter opp ExpressVPN Keys for første gang. Du kan også aktivere det i appinnstillingene ved å følge disse trinnene:

I appen, trykk Alternativer > Innstillinger. Trykk Sikkerhet. Trykk Lås opp med Face ID eller Lås opp med Touch ID. Følg instruksjonene.

Bruk biometri

For å låse opp Keys i ExpressVPN-appen:

I appen, trykk på Keys-fanen. Autentiser med biometri.

For å låse opp ExpressVPN Keys når du fyller inn et passord i en app eller et nettsted:

Gå til påloggingsskjermen eller -siden. Trykk på brukernavnet eller passordfeltet. Trykk på riktig pålogging. Autentiser med biometri.

Deaktiver biometri

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk Alternativer > Innstillinger. Trykk Sikkerhet. Skru Lås opp med Face ID eller Lås opp med Touch ID av.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen