VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Account ExpressVPN. Tutti i dispositivi. Scarica le applicazioni gratis

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app ExpressVPN per iOS e Android.

Quando si attiva la funzione di sblocco tramite biometria, è possibile accedere ai propri accessi memorizzati in ExpressVPN Keys senza dover digitare la password principale, rendendo più facile il controllo della sicurezza delle password.

ExpressVPN Keys non può accedere ai dati biometrici

ExpressVPN Keys riceve solo una notifica da parte di Android sull’esito dell’autenticazione biometrica. Non può accedere né memorizzare alcun dato associato ai dati biometrici registrati.

La password principale protegge i tuoi dati

La funzione di sblocco tramite biometria non sostituisce la password principale di ExpressVPN Keys né indebolisce la sicurezza di ExpressVPN Keys.

Anche quando la funzione di sblocco tramite biometria è attiva, i dati memorizzati in ExpressVPN Keys sono sempre crittografati con la password principale e protetti in ogni momento dalla crittografia a conoscenza zero. Scopri di più sulla sicurezza di ExpressVPN Keys.

Biometria e sicurezza della password principale

Quando si attiva la funzione di sblocco tramite biometria:

Viene generata una chiave di crittografia da Android e conservata da Android Keystore.

La password principale viene crittografata utilizzando tale chiave; la versione crittografata viene archiviata in modo sicuro e può essere accessibile solo dall’app ExpressVPN, ma non da altre app o servizi.

Dopo l’autenticazione tramite biometria, ExpressVPN Keys ottiene l’accesso alla chiave di crittografia conservata da Android Keystore e la utilizza per decifrare la password principale e sbloccare i dati di accesso memorizzati in ExpressVPN Keys.

Quando si disattiva la funzione di sblocco tramite biometria:

La chiave crittografica in possesso di Android Keystore e la versione crittografata della password principale vengono cancellate immediatamente.

Quando si chiude o si disinstalla l’app ExpressVPN per Android:

ExpressVPN rimuove la password principale da Android Keystore quando esci dall’app. Quando disinstalli l’app, sia la password principale che la chiave di crittografia vengono rimosse da Android Keystore.

Quando viene aggiunto un nuovo dato biometrico al dispositivo Android:

La chiave di crittografia in possesso di Android Keystore viene invalidata e la versione criptata della password principale viene eliminata.

Non sarà più possibile sbloccare ExpressVPN Keys tramite biometria, fino a quando non si inserirà nuovamente la password principale. Questo garantisce la sicurezza dei tuoi dati di accesso anche se qualcuno è in grado di aggiungere i propri dati biometrici al tuo dispositivo senza il tuo consenso.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio