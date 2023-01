Apri l’app ExpressVPN per Android. Tocca la scheda Opzioni. Tocca Impostazioni > Dati > Esporta dati come CSV. Tocca Esporta i dati della password. Sblocca ExpressVPN Keys. Seleziona dove vuoi salvare il file CSV.

Importante: poiché il file CSV non è crittografato, chiunque abbia accesso al file può visualizzare i dati di accesso. Per motivi di sicurezza, dovresti eliminarlo dal tuo computer immediatamente dopo aver importato gli accessi in un altro account ExpressVPN Keys o in un altro servizio di gestione password.

ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato per tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’estensione per Chrome , e nell’app ExpressVPN per iOS Android .Puoi esportare i tuoi accessi memorizzati in ExpressVPN Keys (e importarli in un altro account ExpressVPN Keys o in un altro servizio di gestione password) utilizzando l’app ExpressVPN per Android. Questa funzionalità non è disponibile nell’app ExpressVPN per iOS e nell’estensione ExpressVPN Keys per Chrome.

