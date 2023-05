Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

En adgangskodeadministrator fjerner besværet ved at administrere de adgangskoder, du bruger hver dag. I stedet for at forsøge at huske alle dine logins og adgangskoder, opbevare dem på usikre steder, eller nulstille dem konstant, vil din adgangskodeadministrator huske og sikre dem for dig. Alt du skal huske er én adgangskode: den primære adgangskode, du opretter, når du konfigurerer ExpressVPN Keys. Den vil også gemme nye logins med ét klik, automatisk udfylde formularer, og logge ind på dine foretrukne hjemmesider hurtigt og ubesværet.

Du kan også bruge adgangskodeadministratoren til at generere unikke, komplekse adgangskoder, der er meget svære for hackere at knække og beskytte dig selv mod phishing-angreb, da administratoren ikke vil udfylde dine loginoplysninger på en hjemmeside, der ikke matcher webadressen på dine gemte logins.

