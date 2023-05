Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Med ExpressVPN Keys kan du:

Holde dine logins sikre med kryptering uden vidensopbevaring, hvilket sikrer, at det kun er dig der har adgang til dine adgangskoder.

Oprette unikke adgangskoder, der er svære at knække, med ét klik.

Spare tid ved at logge ind på hjemmesider og apps med automatisk udfyldning.

Tilgå alle dine login på tværs af dine enheder.

Bruge den uden ekstra omkostninger – den er inkluderet i dit ExpressVPN-abonnement.

ExpressVPN Keys (ExpressVPN’s adgangskodeadministrator) er udviklet i overensstemmelse med branchens bedste praksis for sikre apps og cloud-infrastruktur, herunder udførelse af omfattende trusselsmodeller og sikkerhedsvurderinger. Den er også blevet uafhængigt revideret af cybersikkerhedseksperter (som Cure53) for at sikre, at den leverer de højeste standarder for beskyttelse af dine personlige data.

