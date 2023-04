For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning viser dig, hvordan du finder standardligonoplysningerne for routere fra ASUS, Linksys, Netgear og ExpressVPN Aircove.

Asus

Standardnetværksnavn og -adgangskode

Du kan finde standardnetværksnavnet ved siden af 2.4GHz SSID og 5GHz SSID i bunden af din ASUS-router.



Du kan også finde standardadgangskoden til netværket ved siden af PIN Code. Bemærk, at disse oplysninger kan vises på en separat etiket.

Hvis PIN Code ikke er trykt på din router, kan du finde koden i din Asus-routers indstillinger:

For at tilgå din ASUS-routers indstillinger skal du angive 192.168.1.1 i din browsers adresselinje (hvis din routers IP-adresse tidligere er blevet ændret, og du ikke kan huske den, kan du finde den under din enheds indstillinger). Du kan se standardnetværksadgangskoden under PIN Code.

Hvis du ikke kan tilgå din routers indstillinger, skal du nulstille din router til fabriksindstillingerne for at nulstille din netværksadgangskode.

Standardadministratoradgangskode på router

For at logge på ExpressVPN’s routerdashboard, bliver du bedt om at angive administratoradgangskoden for din router.

Du kan finde standardadgangskoden til routeradministration nederst på din ASUS-router.

Standardnetværksnavn og -adgangskode

Du kan finde standardnetværksnavnet ved siden af Wireless Network nederst på din Linksys-router.

Du kan også finde standardadgangskoden til netværket ved siden af Wireless Password på det samme klistermærke.

Standardadministratoradgangskode på router

For at logge på ExpressVPN’s routerdashboard, bliver du bedt om at angive administratoradgangskoden for din router.

Du kan finde standardadgangskoden til routeradministration nederst på din Linksys-router.

Netgear

Standardnetværksnavn og -adgangskode

Du kan finde standardnetværksnavnet under WiFi Network Name (SSID) nederst på din Netgear-router.

Du kan også finde standardadgangskoden til netværket under Network Key (Password) på det samme klistermærke.

Standardadministratoradgangskode på router

For at logge på ExpressVPN’s routerdashboard bliver du bedt om at angive administratoradgangskoden for din router.

Du kan finde standardadgangskoden til routeradministration ud for Password på bunden af din Netgear-router.

ExpressVPN Aircove

Du kan finde dit standardnavnet og standardadgangskoden for dit wi-fi på bunden af din Aircove-router.

Når du logger på wi-fI, skal du gå til expressvpnrouter.com for at konfigurere routerens wi-fi- og administratoradgangskode.

