Aircoves avancerede beskyttelse giver ekstra sikkerhed og tryghed til dig og din familie. Når funktionen er aktiveret, kan den blokere annoncer, trackere, ondsindede hjemmesider og voksenhjemmesider og begrænse internetadgangstiden for enheder i bestemte enhedsgrupper.

Hvad er de avancerede beskyttelsesfunktioner?

Aircoves avancerede beskyttelse er en række indstillinger, der omfatter Threat Manager, annonceblokering og forældrekontrol.

Threat Manager

Annonceblokering

Bloker annoncer: Forhindrer, at de fleste annoncer vises for dig.

Forældrekontrol

Bloker voksenhjemmesider: Forhindrer dine børn i at tilgå de fleste voksenhjemmesider.

Forhindrer dine børn i at tilgå de fleste voksenhjemmesider. Bloker internettet på bestemte tidspunkter: Begrænser internetadgangstiden.

Avanceret beskyttelse bruger open source-blokeringslister til at blokere annoncer, trackere, ondsindede hjemmesider og voksenhjemmesider. Den opdateres automatisk til den nyeste version af kildelisterne en gang om ugen.

Bemærk: Avanceret beskyttelse fungerer med eller uden VPN-forbindelsen og fungerer, når brugerdefineret DNS er aktiveret i Aircove-indstillingerne.

Bemærk: Enheder, der bruger en sikker DNS-tjeneste fra en tredjepart, kan omgå avanceret beskyttelse. Du kan blokere sikre DNS-servere under de avancerede indstillinger.

Sådan aktiverer (eller deaktiverer) du avanceret beskyttelse

Hver enhedsgruppe har deres individuelle indstillinger for avancerede beskyttelse. Disse indstillinger gælder kun for de enheder, du har tildelt den pågældende gruppe.

Som standard er Bloker trackere, Bloker ondsindede hjemmesider og Bloker annoncer aktiveret. Du kan justere indstillingerne for avanceret beskyttelse manuelt ved at følge disse trin:

I en enhedsgruppe skal du vælge . Vælg Avanceret beskyttelse.

Deaktivér indstillingerne. Vælg Gem.

Du bliver også bedt om at konfigurere indstillingerne for avanceret beskyttelse, når du opretter nye enhedsgrupper.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg blokere en bestemt hjemmeside, en bestemt annonce eller en bestemt applikation?

Nej, brugerdefinerede blokeringslister understøttes ikke i øjeblikket, men vil være tilgængelige i fremtiden.

En hjemmeside eller app fungerer ikke som forventet

Hvis en hjemmeside eller app ikke fungerer som forventet, skal du muligvis midlertidigt deaktivere indstillingerne for avanceret beskyttelse.

For midlertidigt at deaktivere indstillinger for avanceret beskyttelse, skal du følge disse trin:

I en enhedsgruppe skal du vælge Vælg Avanceret beskyttelse. Deaktiver alle indstillinger for avanceret beskyttelse. Vælg Gem. Prøv at genindlæse hjemmesiden eller appen for at kontrollere, om det løser problemet. Aktivér indstillingerne for avanceret beskyttelse igen, når du er færdig.

Avanceret beskyttelse fungerer ikke på en bestemt enhed eller webbrowser

Aircoves avancerede beskyttelsesfunktioner fungerer muligvis ikke korrekt på enheder eller webbrowsere, der bruger en sikker DNS-tjeneste fra en tredjepart (f.eks. iCloud Private Relay eller Cloudflare).

For at sikre, at avanceret beskyttelse fungerer korrekt på disse enheder, kan du aktivere indstillingen “Tilsidesæt sikre DNS-servere”. Følg disse trin nedenfor:

I en enhedsgruppe skal du vælge . Vælg Avancerede indstillinger. Aktivér Tilsidesæt sikre DNS-servere. Vælg Gem.

Bemærk: Hvis du ikke kan tilgå internettet efter disse trin, skal du muligvis deaktivere den sikre DNS-tjeneste på dine enheder eller webbrowsere.

Hvad er på blokeringslisten?

Blokeringslisten for Avanceret beskyttelse er sammensat af følgende open source-lister over kendte annoncer, trackere, voksenhjemmesider og ondsindede hosts:

Trackere

FadeMind’s 2o7 Network Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

AdguardTeam cname trackers

hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs

Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Ondsindede hjemmesider

URLHaus: Et projekt fra abuse.ch med det formål at dele ondsindede webadresser.

ThreatFox: Et projekt fra abuse.ch med det formål at dele IOC’er, der er forbundet med malware.

AZORult Tracker

Liste over DigitalSide Threat-Intel-malwaredomæner

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list

Mandiant APT1 Report

Mitchell Krog’s Phishing Database

Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Annoncer

AdAway

Tiuxo hostlist – ads

yoyo.org

Voksenhjemmesider

BigDargon’s adult domain blocking hosts file

Sinfonietta’s porn blocking hosts file

Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file

Tiuxo hostlist – pornography

Bemærk: Avanceret beskyttelse blokerer kun trackere, ondsindede hjemmesider, annoncer og voksne, der er identificeret i kildeblokeringslisterne. Fortsæt med at følge bedste praksis for at beskytte dit privatliv og din sikkerhed online.

