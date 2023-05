Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Når du aktiverer låsefunktionen med biometri, kan du tilgå dine logins, der er gemt i ExpressVPN Keys, uden at angive din primære adgangskode, hvilket gør det nemmere for dig at styre din adgangskodesikkerhed.

Vigtigt: Oplåsning med biometri er kun tilgængeligt i ExpressVPN-appen til Android og iOS, men ikke i ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome. Funktionen erstatter eller fjerner ikke din primære adgangskode, som stadig kræves, når du låser udvidelsen op på din computer, og når du bliver bedt om det lejlighedsvis på din Android- eller iOS-enhed.

Biometrisk sikkerhed i ExpressVPN Keys

Når du aktiverer den biometriske låsefunktion, kan du låse ExpressVPN Keys op uden at angive din primære adgangskode og tilgå dine logins hurtigere med dit ansigt eller fingeraftryk.

ExpressVPN gemmer ikke dine biometriske data. Selv når den biometriske funktion er aktiveret, er dine data altid krypteret med din primære adgangskode og beskyttet gennem vidensfri kryptering.

Få mere at vide om biometrisk sikkerhed i ExpressVPN Keys til Android eller iOS.

Sådan bruger du biometri i ExpressVPN til Android

Aktivér biometri

For at aktivere den biometriske låsefunktion skal din enhed have den mest sikre form for biometriske sensor (klasse 3). Hvis flere sikre biometriske metoder er tilgængelige, vil systemet beslutte, hvilken der skal anvendes.

I dette tilfælde vil du blive bedt om at aktivere den biometriske låsefunktion, når du konfigurerer ExpressVPN Keys for første gang. Du kan også aktivere funktionen i appindstillingerne ved at følge disse trin:

I appen skal du trykke på Valgmuligheder > Indstillinger. Tryk på Sikkerhed. Slå Lås op med biometri til. Følg vejledningen.

Brug biometri

Sådan låser du op for Keys i ExpressVPN-appen:

I appen skal du trykke på fanen Keys. Godkend med biometri.

Sådan låser du ExpressVPN Keys op, når du udfylder et login i en app eller på en hjemmeside:

Gå til loginskærmen eller siden. Tryk på feltet for brugernavn eller adgangskode. Følg vejledningen: Tryk på Lås op for at se logins . Godkend med biometri, og tryk derefter på det relevante login.

. Godkend med biometri, og tryk derefter på det relevante login. Hvis Vis foreslåede logins, når låst er aktiveret, skal du trykke på det foreslåede login og godkende med biometri.

Deaktivér biometri

Åbn ExpressVPN-appen. Tryk på Valgmuligheder > Indstillinger. Tryk på Sikkerhed. Slå Lås op med biometri fra.

Sådan bruger du biometri i ExpressVPN til iOS

Aktivér biometri

Du vil blive bedt om at aktivere den biometriske låsefunktion, når du konfigurerer ExpressVPN Keys for første gang. Du kan også aktivere funktionen i appindstillingerne ved at følge disse trin:

I appen skal du trykke på Valgmuligheder > Indstillinger. Tryk på Sikkerhed. Tryk på Lås op med Face ID eller Lås op med Touch ID. Følg vejledningen.

Brug biometri

Sådan låser du op for Keys i ExpressVPN-appen:

I appen skal du trykke på fanen Keys. Godkend med biometri.

Sådan låser du ExpressVPN Keys op, når du udfylder et login på en app eller på en hjemmeside:

Gå til loginskærmen eller siden. Tryk på feltet for brugernavn eller adgangskode. Tryk på det relevante login. Godkend med biometri.

Deaktivér biometri

Åbn ExpressVPN-appen. Tryk på Valgmuligheder > Indstillinger. Tryk på Sikkerhed. Slå Lås op med Face ID eller Lås op med Touch ID fra.

