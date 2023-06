Vea Vívala o véndala por streaming en Channel 4 de Reino Unido

¿Quiere más de Vívala o véndala? Vea la edición del Reino Unido (llamada Kirstie and Phil's Love It or List It) de este conocido programa en la página web de Channel 4, donde tienen disponibles las temporadas de la primera a la cuarta. Es totalmente gratis si no le importa ver anuncios o puede elegir la suscripción de paga que tiene una prueba gratis de 14 días. Le pedirán que cree una cuenta y que ingrese un código postal válido de Reino Unido (por ejemplo, LL32 8PR o NN3 2BZ).